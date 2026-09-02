“In ricordo di Willy”, l’evento a Colleferro: ecco quando e il programma

Colleferro ricorda Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco ucciso nel 2020: ecco il programma e i dettagli sull’evento.
Dove e quando
- Sabato 5 settembre 2026
- ore 18:00 – piazza Willy Monteiro Duarte
Il programma
- Distribuzione dei fiori alle persone presenti in piazza
- Lettura del brano del Vangelo
- Predicazione di don Marco Fiore
- Lettura di alcune preghiere
- Saluto del Sindaco
Il messaggio dall’Amministrazione Comunale
“Tenere vivo il ricordo è un impegno di tutti.
Nel ricordo di Willy Monteiro Duarte, la comunità si raccoglie per mantenere viva la memoria di una giovane vita spezzata e rinnovare l’impegno comune per il rispetto, la solidarietà e la non violenza. Un momento di preghiera e partecipazione per non dimenticare”.
Tutti i dettagli nella locandina in evidenza