“In ricordo di Willy”, l’evento a Colleferro: ecco quando e il programma

Colleferro ricorda Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco ucciso nel 2020: ecco il programma e i dettagli sull’evento.

Dove e quando

Sabato 5 settembre 2026

ore 18:00 – piazza Willy Monteiro Duarte

Il programma

Distribuzione dei fiori alle persone presenti in piazza

Lettura del brano del Vangelo

Predicazione di don Marco Fiore

Lettura di alcune preghiere

Saluto del Sindaco

Il messaggio dall’Amministrazione Comunale

“Tenere vivo il ricordo è un impegno di tutti.

Nel ricordo di Willy Monteiro Duarte, la comunità si raccoglie per mantenere viva la memoria di una giovane vita spezzata e rinnovare l’impegno comune per il rispetto, la solidarietà e la non violenza. Un momento di preghiera e partecipazione per non dimenticare”.

Tutti i dettagli nella locandina in evidenza