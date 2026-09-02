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“In ricordo di Willy”, l’evento a Colleferro: ecco quando e il programma

Di Redazione -
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Colleferro ricorda Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco ucciso nel 2020: ecco il programma e i dettagli sull’evento.

Dove e quando

  • Sabato 5 settembre 2026
  • ore 18:00 – piazza Willy Monteiro Duarte

Il programma

  • Distribuzione dei fiori alle persone presenti in piazza
  • Lettura del brano del Vangelo
  • Predicazione di don Marco Fiore
  • Lettura di alcune preghiere
  • Saluto del Sindaco

Il messaggio dall’Amministrazione Comunale

“Tenere vivo il ricordo è un impegno di tutti.

Nel ricordo di Willy Monteiro Duarte, la comunità si raccoglie per mantenere viva la memoria di una giovane vita spezzata e rinnovare l’impegno comune per il rispetto, la solidarietà e la non violenza. Un momento di preghiera e partecipazione per non dimenticare”.

Tutti i dettagli nella locandina in evidenza