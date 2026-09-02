Roma, fiamme in un garage: sei persone intossicate, diversi evacuati tra cui due bimbi

Roma – Intervento dei Vigili del Fuoco in via Innocenzo X, all’incrocio con via Vitellia, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un garage.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto la squadra territoriale di Prati e quella della Pisana, con il supporto di un’autobotte, del CRRC e del carro autoprotettori. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche il funzionario di guardia e il capo turno.

Lo scenario si è presentato particolarmente complesso a causa della presenza, all’interno del garage, di un’autovettura elettrica coinvolta nell’incendio. Le squadre hanno operato per circoscrivere e spegnere le fiamme, procedendo contestualmente alle necessarie verifiche per garantire la sicurezza dell’area.

A seguito dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto, in via precauzionale, all’evacuazione di 12 persone, tra cui 2 bambini. Sei adulti sono rimasti intossicati a causa dell’inalazione dei fumi e sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco stanno effettuato le verifiche all’interno del garage e negli ambienti interessati dal fumo, procedendo alla messa in sicurezza dell’area.