Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1 settembre 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità summer

21:30 La legge di Lidia Poët – S1E1 – Lo spettacolo deve continuare

22:25 La legge di Lidia Poët – S1E2 – Amore e anarchia

23:20 1969 – 1980 Dagli Anni di Piombo alla rivolta borghese

23:55 TG1 Sera

00:04 1969 – 1980 Dagli Anni di Piombo alla rivolta borghese

00:35 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’ultima vendetta

23:15 Speciale TG Sport Chiusura Calcio Mercato

00:05 I Giochi di Taranto

00:25 211 – Rapina in corso

01:53 Meteo 2

01:55 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei Matti Numero Zero

20:50 Un posto al sole – EP7017

21:15 Il mio nome è Riccardo Cocciante

23:00 Ultima fermata – Il Fattore Umano – Puntata del 25/02/2025

23:45 Blob – Puntata del 01/09/2026

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Verità nascoste

00:55 Niente da dichiarare?

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 La ruota della fortuna

21:20 Hotel costiera – PrimaTv

23:34 Tg5

00:17 Crazy & Rich

Italia 1

20:52 Torino – Monza

22:59 Coppa italia live

23:35 Final Score

01:35 Studio Aperto – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Hitchcock

01:15 Tg La7

01:25 Camera con vista

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 The Karate Kid – La leggenda continua

00:10 Mr. & Mrs. Smith

NOVE

21:30 Comedy Match

23:40 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone

01:50 Nudi e crudi

20 Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:06 Lara Croft: Tomb Raider

22:57 The Equalizer

01:14 Chicago Med

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.19

21:19 Rebellion – Un atto di guerra

23:27 American Assassin

01:15 Anica appuntamento al cinema

01:18 Adverse

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:14 La legge del più forte

22:58 Assalto alla diligenza – La vera storia di Texas Jack

00:51 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz

Rai 5

20:31 Overland 21 – Islanda: l’isola del ghiaccio e del fuoco – 24/08/2020

21:26 La ragazza ha volato

23:01 Nico: 1988

00:39 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

01:29 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Itaca – Il ritorno

23:05 Ulisse

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 Medicus

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E4 – Un brutto affare

23:20 Uno sbirro in appennino – S1E7 – Lo scheletro in cravatta

00:25 Uno sbirro in appennino – S1E8 – I morti antichi

01:20 La Squadra – S3E34

Cielo

20:20 Friends

21:20 Premonitions

23:10 Caos

01:05 Tempesta polare

Twentyseven

20:12 La signora del West

21:08 Il mandolino del capitano Corelli

23:26 Cambio vita

01:35 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Tempo di amare

23:00 Acchiappa la stella cadente

00:35 Retroscena

01:00 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 The Children Act – Il verdetto

23:15 Ragione e sentimento

01:50 Fantasy Island

La 5

20:14 Terra Amara

21:10 Un principe tutto mio

23:13 Blinded by the Light

01:17 If You Love

Real Time

23:20 Dr. Pimple Popper – I nuovi casi

01:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Uno bianca

00:47 L’amore è eterno finché dura

Focus

20:32 Stranezze di questo mondo

21:21 La natura insegna: i cambiamenti – PrimaTv

22:13 Santuari della natura

23:19 Che cosa non ha funzionato – disastri dell’ingegneria

01:28 Alieni: I casi riaperti

Giallo

23:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

01:10 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

20:26 The Closer

21:15 FBI: Most Wanted

22:57 C.S.I. Miami

Italia 2

20:29 One Piece

21:00 American dad! – PrimaTv

22:46 My Hero Academia: You’re Next – PrimaTv

00:50 Holly e Benji Forever

DMAX

22:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

01:00 L’occhio del ciclone

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Canova

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Isadora Duncan. L’essenza divina della danza – 11/05/2026

21:10 Un’epoca nuova – I nuovi consumi e costumi degli italiani (pt.10)

22:05 Che magnifica impresa – Mare Nostrum – 03/12/2024

22:55 L’Italia della Repubblica – La stagione della solidarietà nazionale

23:50 Spie – Mario Carletti

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Isadora Duncan. L’essenza divina della danza – 11/05/2026

Mediaset Extra

21:46 Tu si que vales

Foto di repertorio