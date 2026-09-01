Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 1 settembre 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità summer
21:30 La legge di Lidia Poët – S1E1 – Lo spettacolo deve continuare
22:25 La legge di Lidia Poët – S1E2 – Amore e anarchia
23:20 1969 – 1980 Dagli Anni di Piombo alla rivolta borghese
23:55 TG1 Sera
00:04 1969 – 1980 Dagli Anni di Piombo alla rivolta borghese
00:35 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 L’ultima vendetta
23:15 Speciale TG Sport Chiusura Calcio Mercato
00:05 I Giochi di Taranto
00:25 211 – Rapina in corso
01:53 Meteo 2
01:55 Appuntamento al cinema
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via dei Matti Numero Zero
20:50 Un posto al sole – EP7017
21:15 Il mio nome è Riccardo Cocciante
23:00 Ultima fermata – Il Fattore Umano – Puntata del 25/02/2025
23:45 Blob – Puntata del 01/09/2026
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Verità nascoste
00:55 Niente da dichiarare?
Canale 5
20:00 Tg5
20:37 La ruota della fortuna
21:20 Hotel costiera – PrimaTv
23:34 Tg5
00:17 Crazy & Rich
Italia 1
20:52 Torino – Monza
22:59 Coppa italia live
23:35 Final Score
01:35 Studio Aperto – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
23:15 Hitchcock
01:15 Tg La7
01:25 Camera con vista
TV8
20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 The Karate Kid – La leggenda continua
00:10 Mr. & Mrs. Smith
NOVE
21:30 Comedy Match
23:40 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone
01:50 Nudi e crudi
20 Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:06 Lara Croft: Tomb Raider
22:57 The Equalizer
01:14 Chicago Med
Rai 4
20:36 Criminal Minds XII ep.19
21:19 Rebellion – Un atto di guerra
23:27 American Assassin
01:15 Anica appuntamento al cinema
01:18 Adverse
Iris
20:16 Walker Texas Ranger
21:14 La legge del più forte
22:58 Assalto alla diligenza – La vera storia di Texas Jack
00:51 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz
Rai 5
20:31 Overland 21 – Islanda: l’isola del ghiaccio e del fuoco – 24/08/2020
21:26 La ragazza ha volato
23:01 Nico: 1988
00:39 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti
01:29 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Itaca – Il ritorno
23:05 Ulisse
00:55 Anica – Appuntamento al cinema
01:00 Medicus
Rai Premium
21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E4 – Un brutto affare
23:20 Uno sbirro in appennino – S1E7 – Lo scheletro in cravatta
00:25 Uno sbirro in appennino – S1E8 – I morti antichi
01:20 La Squadra – S3E34
Cielo
20:20 Friends
21:20 Premonitions
23:10 Caos
01:05 Tempesta polare
Twentyseven
20:12 La signora del West
21:08 Il mandolino del capitano Corelli
23:26 Cambio vita
01:35 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Tempo di amare
23:00 Acchiappa la stella cadente
00:35 Retroscena
01:00 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 The Children Act – Il verdetto
23:15 Ragione e sentimento
01:50 Fantasy Island
La 5
20:14 Terra Amara
21:10 Un principe tutto mio
23:13 Blinded by the Light
01:17 If You Love
Real Time
23:20 Dr. Pimple Popper – I nuovi casi
01:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Uno bianca
00:47 L’amore è eterno finché dura
Focus
20:32 Stranezze di questo mondo
21:21 La natura insegna: i cambiamenti – PrimaTv
22:13 Santuari della natura
23:19 Che cosa non ha funzionato – disastri dell’ingegneria
01:28 Alieni: I casi riaperti
Giallo
23:10 Miss Fisher – Delitti e misteri
01:10 Mademoiselle Holmes
TOP Crime
20:26 The Closer
21:15 FBI: Most Wanted
22:57 C.S.I. Miami
Italia 2
20:29 One Piece
21:00 American dad! – PrimaTv
22:46 My Hero Academia: You’re Next – PrimaTv
00:50 Holly e Benji Forever
DMAX
22:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
01:00 L’occhio del ciclone
Rai Storia
20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Canova
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Isadora Duncan. L’essenza divina della danza – 11/05/2026
21:10 Un’epoca nuova – I nuovi consumi e costumi degli italiani (pt.10)
22:05 Che magnifica impresa – Mare Nostrum – 03/12/2024
22:55 L’Italia della Repubblica – La stagione della solidarietà nazionale
23:50 Spie – Mario Carletti
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
00:35 Passato e Presente – Isadora Duncan. L’essenza divina della danza – 11/05/2026
Mediaset Extra
21:46 Tu si que vales
Foto di repertorio