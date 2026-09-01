Roma, frode informatica da oltre 380mila euro: denunciate due persone

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno denunciato un 54enne originario di Sant’Antimo (NA) e una 52enne romana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di una complessa frode informatica e riciclaggio ai danni di una holding che amministra diverse società.

L’indagine e i dettagli sulla frode

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della società vittima del raggiro. Gli indagati, attraverso una tecnica di phishing di tipo Business Email Compromise, si sono inseriti nelle comunicazioni tra la holding e una società di intermediazione immobiliare con cui venivano intrattenuti regolari rapporti professionali.

Utilizzando domini email alterati e fatture contraffatte, hanno indotto l’amministrazione dell’azienda ad autorizzare due bonifici verso nuovi codici IBAN fraudolenti, per un importo complessivo che supera i 387.000 euro.

L’allarme è scattato grazie alla tempestiva segnalazione degli istituti di credito.

Nonostante parte del denaro fosse già stata rapidamente frazionata e trasferita su conti secondari tramite bonifici istantanei e prelievi, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna sono riusciti a disporre il blocco cautelativo dei conti correnti riceventi, eseguendo il sequestro preventivo d’urgenza di circa 100.000 euro.

Al termine degli accertamenti, il 54enne e la 52enne sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Contestualmente è stata avanzata richiesta di sequestro preventivo di eventuali beni in possesso agli indagati, fino al raggiungimento dell’equivalente somma sottratta.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino ad eventuale condanna definitiva.

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