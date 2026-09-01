Alatri, 46enne sorpreso con crack e cocaina: scattano i domiciliari

Controlli serrati sullo spaccio di stupefacenti ad Alatri, dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 46enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

L’operazione è scattata durante un servizio di pattugliamento del territorio. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di eludere il controllo cercando di disfarsi di un involucro, un gesto che ha immediatamente insospettito le forze dell’ordine.

Bloccato nell’immediato e recuperata la dose, il 46enne è stato sottoposto a perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire complessivamente 6 grammi tra crack e cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale impiegato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati anche 100 euro in banconote di piccolo e medio taglio, somma ritenuta illecita e provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale trovato durante la perquisizione, insieme alla droga e al denaro, è stato posto sotto sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 46enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove rimarrà a disposizione della magistratura in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.