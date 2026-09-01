Roma. Famiglia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio, indagini in corso

Intorno alle ore 13.00 di ieri, 31 agosto 2026, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro sono intervenuti presso un’abitazione situata in via dell’Antracite, a seguito di una segnalazione d’allarme lanciata da familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con i residenti.

I fatti

Una volta fatto ingresso nell’appartamento, i soccorritori hanno rinvenuto all’interno della camera da letto i corpi privi di vita di tre persone, romane, appartenenti allo stesso nucleo familiare: un uomo di 42 anni, una donna di 41 anni e la loro figlia minore di 5 anni. Tutti e tre i corpi presentavano ferite da arma da fuoco come anche il loro cane trovato morto nella stessa stanza.

Dai primi rilievi effettuati sul posto, alla presenza del Medico Legale e del PM della Procura della Repubblica di Roma, è stata rinvenuta un’arma da fuoco regolarmente detenuta. All’interno dell’abitazione sono stati altresì rinvenuti alcuni scritti autografi al vaglio degli inquirenti che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo.

Al momento le ipotesi investigative non escludono un drammatico caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura della Repubblica di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini e la dinamica dei fatti.