Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità summer

21:30 Il giovane Montalbano S2E2 – La stanza numero due

23:35 La libertà negata – Cose nostre

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose nostre

01:10 Che tempo fa

01:15 Reazione a catena

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Inferno (2016)

23:30 Il Processo del Lunedì

01:00 I Giochi di Taranto

01:20 Le Idi di marzo

Rai 3

20:00 Blob – Puntata

20:20 Via dei Matti Numero Zero

20:50 Un posto al sole – EP7016

21:15 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 O anche no Estate

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Zona bianca

00:53 Confessione reporter

01:58 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 La ruota della fortuna

21:20 Scherzi a parte

00:40 Tg5

Italia 1

20:38 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 The Killer’s Game – PrimaTv

23:35 Cold Case – Delitti irrisolti

00:27 Sport Mediaset Monday Night

01:00 E – Planet

01:29 Drive Up Summer Edition

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

22:55 La7 Doc

00:00 Tg La7

00:10 In Onda

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:05 Dinner Club

00:35 Escape Plan – Fuga dall’inferno

NOVE

21:30 Little Big Italy

01:05 Nudi e crudi

20 Venti

20:19 THE BIG BANG THEORY

21:05 The Equalizer – PrimaTv

23:29 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

01:25 Chicago Med

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.17

21:19 La rapina perfetta

23:10 CIA – Un uomo nel mirino

00:56 Anica appuntamento al cinema

01:00 Hitman: Agent 47

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 L’ ultima eclissi

23:47 The burning plain – Il confine della solitudine

01:46 Note di cinema

Rai 5

20:28 Overland 21 – Svezia: cani, slitte e Premi Nobel – 17/08/2020

21:22 L’uomo di argilla

22:57 Houria – La voce della libertà

00:38 The Great Songwriters: Richard Ashcroft

01:24 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il mondo che verrà

22:55 Winchester ’73

00:30 Taras il magnifico

Rai Premium

21:20 Il faro dei ricordi

22:50 Gli Omicidi dell’Isola – Delitto a Creta

00:25 La Squadra – S3E33

Cielo

20:00 Friends

23:10 Infinite Storm

00:55 The Circle

Twentyseven

20:13 La signora del West

21:10 Cambio vita

23:15 Walker texas ranger: la leggenda di cooper

01:05 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 La vita di Gesù

00:20 Indagine ai confini del sacro

00:45 La compieta preghiera della sera

01:05 Santo Rosario

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Il negoziatore

23:50 Passioni e desideri

01:50 American Hustle – L’apparenza inganna

La 5

20:06 Terra Amara

21:10 Ghost – Fantasma

23:28 All’improvviso… l’amore

01:12 If You Love

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

00:20 Vite al limite

Cine34

21:00 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile

22:50 Vi racconto

22:58 Come tu mi vuoi

01:00 Roma a mano armata

Focus

20:03 Segnali dall’universo – PrimaTv

20:22 Alieni: I casi riaperti

21:20 I grandi misteri della Bibbia

23:22 Le confessioni del demonio – I nastri perduti di Eichmann

01:36 Alieni: I casi riaperti

Giallo

21:10 Crociera con delitto

23:10 I misteri di Brokenwood

01:05 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:22 The Closer

21:14 C.S.I. Miami

00:47 Maigret e il misterioso signor Owen

Italia 2

20:29 One Piece

21:00 Lupin III – Addio, amico mio

22:58 THE BIG BANG THEORY

00:55 Holly e Benji Forever

DMAX

21:40 I pionieri dei cristalli

01:00 Quella pazza fattoria

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Correggio

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – I Gracchi. Due fratelli per il popolo – 04/05/2026

21:10 Italia: Viaggio nella bellezza. Nella mente degli uomini. UNESCO 1945 – 2025 (pt.10)

22:15 Brutto, sporco e col naso adunco. Cinematografia italiana antisemita (1910 – 1943)

23:05 Un’epoca nuova – Cultura. Il popolare e l’intellettuale (pt.9)

00:05 Jack lo squartatore

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

00:48 The wall

01:59 La Sai L’Ultima?

Foto di repertorio