Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità summer
21:30 Il giovane Montalbano S2E2 – La stanza numero due
23:35 La libertà negata – Cose nostre
23:55 TG1 Sera
00:00 Cose nostre
01:10 Che tempo fa
01:15 Reazione a catena
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Inferno (2016)
23:30 Il Processo del Lunedì
01:00 I Giochi di Taranto
01:20 Le Idi di marzo
Rai 3
20:00 Blob – Puntata
20:20 Via dei Matti Numero Zero
20:50 Un posto al sole – EP7016
21:15 Filorosso
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 O anche no Estate
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Zona bianca
00:53 Confessione reporter
01:58 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:37 La ruota della fortuna
21:20 Scherzi a parte
00:40 Tg5
Italia 1
20:38 NCIS – Unità Anticrimine
21:28 The Killer’s Game – PrimaTv
23:35 Cold Case – Delitti irrisolti
00:27 Sport Mediaset Monday Night
01:00 E – Planet
01:29 Drive Up Summer Edition
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La Torre di Babele
22:55 La7 Doc
00:00 Tg La7
00:10 In Onda
TV8
20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
23:05 Dinner Club
00:35 Escape Plan – Fuga dall’inferno
NOVE
21:30 Little Big Italy
01:05 Nudi e crudi
20 Venti
20:19 THE BIG BANG THEORY
21:05 The Equalizer – PrimaTv
23:29 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn
01:25 Chicago Med
Rai 4
20:36 Criminal Minds XII ep.17
21:19 La rapina perfetta
23:10 CIA – Un uomo nel mirino
00:56 Anica appuntamento al cinema
01:00 Hitman: Agent 47
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:13 L’ ultima eclissi
23:47 The burning plain – Il confine della solitudine
01:46 Note di cinema
Rai 5
20:28 Overland 21 – Svezia: cani, slitte e Premi Nobel – 17/08/2020
21:22 L’uomo di argilla
22:57 Houria – La voce della libertà
00:38 The Great Songwriters: Richard Ashcroft
01:24 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Il mondo che verrà
22:55 Winchester ’73
00:30 Taras il magnifico
Rai Premium
21:20 Il faro dei ricordi
22:50 Gli Omicidi dell’Isola – Delitto a Creta
00:25 La Squadra – S3E33
Cielo
20:00 Friends
23:10 Infinite Storm
00:55 The Circle
Twentyseven
20:13 La signora del West
21:10 Cambio vita
23:15 Walker texas ranger: la leggenda di cooper
01:05 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 La vita di Gesù
00:20 Indagine ai confini del sacro
00:45 La compieta preghiera della sera
01:05 Santo Rosario
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Il negoziatore
23:50 Passioni e desideri
01:50 American Hustle – L’apparenza inganna
La 5
20:06 Terra Amara
21:10 Ghost – Fantasma
23:28 All’improvviso… l’amore
01:12 If You Love
Real Time
20:25 Cortesie per gli ospiti
00:20 Vite al limite
Cine34
21:00 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile
22:50 Vi racconto
22:58 Come tu mi vuoi
01:00 Roma a mano armata
Focus
20:03 Segnali dall’universo – PrimaTv
20:22 Alieni: I casi riaperti
21:20 I grandi misteri della Bibbia
23:22 Le confessioni del demonio – I nastri perduti di Eichmann
01:36 Alieni: I casi riaperti
Giallo
21:10 Crociera con delitto
23:10 I misteri di Brokenwood
01:05 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:22 The Closer
21:14 C.S.I. Miami
00:47 Maigret e il misterioso signor Owen
Italia 2
20:29 One Piece
21:00 Lupin III – Addio, amico mio
22:58 THE BIG BANG THEORY
00:55 Holly e Benji Forever
DMAX
21:40 I pionieri dei cristalli
01:00 Quella pazza fattoria
Rai Storia
20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Correggio
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – I Gracchi. Due fratelli per il popolo – 04/05/2026
21:10 Italia: Viaggio nella bellezza. Nella mente degli uomini. UNESCO 1945 – 2025 (pt.10)
22:15 Brutto, sporco e col naso adunco. Cinematografia italiana antisemita (1910 – 1943)
23:05 Un’epoca nuova – Cultura. Il popolare e l’intellettuale (pt.9)
00:05 Jack lo squartatore
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:12 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.
00:48 The wall
01:59 La Sai L’Ultima?
Foto di repertorio