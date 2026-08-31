GlocalForum: l’incontro su giovani, territorio e futuro a Colleferro

A Colleferro un incontro tra Scuola, Università, Imprese e Giovani per interrogarsi sul ruolo di GLOCALitaly e sulle prospettive del territorio.

I dettagli

Che cosa significa oggi, per un territorio, mettere davvero i giovani al centro? E quale può essere il ruolo di una realtà come GLOCALitaly nel costruire relazioni, opportunità e prospettive di futuro?

Sono queste alcune delle domande al centro di “GLOCALforum: Giovani, Territorio e Futuro”, l’incontro promosso da GLOCALitaly che si terrà il 10 settembre alle ore 17.00 presso i locali A. Ripari (ex Konver) di Colleferro.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un progetto sperimentale di Peer Education, finanziato da FNC (Fondazione Nazionale delle Comunicazioni) con il contributo della BCC di Paliano, che riunirà le principali “componenti attive” del territorio nel quale opera l’Associazione: Scuola, Università, Imprese e, naturalmente, Giovani.

L’appuntamento si aprirà con la premiazione di cinque giovani soci di GLOCALitaly, protagonisti di un’azione di orientamento e relazione con il mondo del lavoro avviata al Career Day dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e successivamente sviluppata presso l’Istituto Tecnico Cannizzaro di Colleferro e il Liceo Scientifico Labriola di Ostia.

Seguirà una fase di confronto con gli ospiti, volutamente impostata in modo diverso dal consueto. Agli Ospiti-Partners, non verrà chiesto di raccontare esperienze, iniziative o rapporti avuti con l’Associazione, ma di esprimere qualcosa di più personale e, al tempo stesso, concreto:

“che cosa pensa ciascuno che GLOCALitaly sia.”

Una sorta di “giudizio di valore” affidato a chi, dal proprio osservatorio – Scuola, Università, Impresa, Istituzioni e mondo giovanile – può contribuire a definirne identità, utilità e possibile evoluzione.

La prima parte del forum si concluderà con l’intervento del Sindaco di Colleferro Giulio Calamita. A seguire, il confronto assumerà una modalità più informale e partecipata: gli ospiti saranno invitati a relazionarsi, scambiare idee, approfondire proposte e individuare possibili linee di sviluppo, attorno a un buffet rustico preparato per l’occasione dall’Hotel La Pace di Segni.

Un momento conviviale, dunque, ma tutt’altro che conclusivo: perché l’obiettivo del GLOCALforum è proprio quello di trasformare l’incontro in un’occasione per far emergere nuove connessioni e nuove possibilità, mettendo in relazione competenze, esperienze e soprattutto energie giovanili e non solo.

L’auspicio è che, partendo dai giovani e dalle loro capacità di creare connessioni, il territorio possa costruire insieme un futuro nel quale idee, persone e opportunità non restino esperienze isolate, ma diventino una rete capace di generare valore e nuove prospettive.

Foto di repertorio