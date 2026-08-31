Controlli ad Anagni, trovato con un machete in auto: denunciato

Prosegue senza sosta e con ottimi risultati l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un capillare e costante controllo del territorio. L’ottimo dispositivo di prevenzione messo in atto dai militari dell’Arma ha permesso di sventare potenziali situazioni di pericolo nella serata di venerdì scorso.

I dettagli

Nella tarda serata del 28 agosto, intorno alle ore 23:00, i militari della locale Stazione Carabinieri di Anagni, impegnati in un posto di controllo, hanno fermato un’autovettura in transito lungo una via del centro cittadino in prossimità di un comprensorio di edilizia popolare.

Alla guida del veicolo vi era un operaio 38enne incensurato, residente in provincia. Nel corso delle normali procedure di identificazione, i militari hanno ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione personale e veicolare.

L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata poichè all’interno dell’abitacolo dell’auto, a portata di mano, sono state rinvenute armi bianche di notevoli dimensioni. Nello specifico, l’uomo trasportava un machete dotato di una lama lunga ben 45 centimetri e un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri. Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro e debitamente custodito presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Anagni, in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato delle armi. Questo intervento conferma l’elevata attenzione dei Carabinieri sul territorio cittadino, il cui costante monitoraggio delle strade si dimostra ancora una volta uno strumento fondamentale per la prevenzione dei reati e la tutela della tranquillità pubblica.

Si precisa che è obbligo rilevare che l’indagato/a è allo stato solamente indiziato/a di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo/a stesso/a sarà, eventualmente, riconosciuto/a colpevole, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.