A1, incidente tra Frosinone e Anagni: nove chilometri di coda, soccorsi sul posto

Alle ore 12:00 circa di oggi, 31 agosto 2026, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni, in direzione Roma, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 617.

L’incidente

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su una corsia in direzione Roma.

Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma si consiglia di uscire a Frosinone, percorrere la Strada Statale 6 “Casilina” e rientrare ad Anagni. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio