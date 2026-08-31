Roma, ristorante abusivo tra i cantieri di Termini: sequestrati 650kg di alimenti

Roma – Un vero e proprio ristorante “a cielo aperto”, completamente abusivo, allestito all’ombra dei cantieri di piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla stazione Termini. È quanto scoperto ieri mattina dagli agenti dell’Unità dello SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei controlli nella cosiddetta “zona rossa” dello snodo ferroviario.

I controlli

Approfittando della scarsa visibilità dell’area, schermata dalle recinzioni dei lavori in corso, alcune persone avevano allestito una vera e propria cucina da strada, utilizzata per la preparazione e la somministrazione di alimenti, in totale assenza delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno sequestrato più di 300 bevande e oltre 650 chilogrammi di generi alimentari in gran parte costituiti da piatti pronti, già preparati e porzionati (tra cui riso, carne, zuppe) per la vendita. L’intero quantitativo, non idoneo alla commercializzazione, è stato affidato ad AMA per la successiva distruzione.

Un cittadino peruviano di 59 anni è stato fermato per le procedure di identificazione e per gli adempimenti previsti a seguito degli accertamenti.

I controlli sono proseguiti anche nell’area del mercato di Porta Portese, dove gli agenti hanno

proceduto al sequestro penale di decine di articoli di pelletteria e borse contraffatte, riconducibili a noti marchi di lusso, oltre a diverse confezioni di profumi di dubbia provenienza.

Durante le verifiche gli operanti hanno inoltre intercettato un carrello della spesa trasformato in un vero e proprio banco mobile per la vendita abusiva di bevande. Il mezzo e i prodotti destinati alla commercializzazione sono stati sequestrati.

Tali operazioni rientrano nel piano di vigilanza predisposto dal Comando Generale della Polizia Locale per contrastare forme di degrado e abusivismo, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.