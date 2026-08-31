Roma, 16enne picchia la madre: la donna muore in ospedale

Orrore a Roma, dove un ragazzino di 16 anni picchia la madre e chiama le Forze dell’Ordine: la donna muore in ospedale.

La notizia è stata riportata da Il Messaggero: il ragazzino avvrebbe picchiato violentemente la madre, per poi rivolgersi al 112. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in zona Centocelle, nella periferia est della Capitale. La donna, di 50 anni, è stata portata in condizioni gravissime a Tor Vergata, dove è deceduta poco dopo.

Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria in un altro ospedale di Roma: era stato trovato dagli agenti intervenuti seduto fuori dal palazzo, con la maglia insanguinata. La dinamica dei fatti è ora in fase di accertamenti: il sedicenne, stando a quanto riportato sempre dal Messaggero, sarà di nuovo ascoltato dagli inquirenti della Procura minorile e degli psicologi.

Foto di repertorio