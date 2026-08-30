Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:35 L’Eredità Summer

21:30 Rido perché ti amo

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – Sono ragazzi

00:50 Che tempo fa

00:55 Sottovoce e dintorni

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Elsbeth S3E19 – Io lo dirò!

21:50 Ecco tutto 1^ Visione Rai

22:45 Domenica Sportiva

01:00 I Giochi di Taranto

Rai 3

20:00 Blob 1986

20:30 Federica Pellegrini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 19/06/2023

21:20 Che ci faccio qui – Il capolavoro – 13/06/2024

23:10 TG3 Sera

23:20 Meteo 3

23:25 Love – La trilogia delle relazioni

01:25 NewsRoom Reloaded

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 Giganti – PrimaTv

00:09 The Judge

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – racconto di una notte

21:21 Racconto di una notte – PrimaTv

00:01 Pressing – Nel cuore dello sport

01:48 Tg5

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Chicago Fire – PrimaTv

23:02 Law & Order: I due volti della giustizia

00:41 Cold Case – Delitti irrisolti

01:32 Studio Aperto – La giornata

01:50 Sport Mediaset – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il ponte sul fiume Kwai

00:20 Tg La7

00:30 In Onda

01:10 Famiglie d’Italia

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Italia’s Got Talent

00:15 Stand Up Comedy

00:55 FBI operazione tata

NOVE

20:25 Little Big Italy

21:30 La Corrida

01:15 Nudi e crudi

20 Venti

21:10 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

23:08 First Kill

00:56 L’ultimo dei Templari

Rai 4

20:36 C.S.I.: Vegas S3E2 – Cicatrici

21:20 Prey

22:54 Fuori dall’oscurità

00:16 Anica appuntamento al cinema

00:19 The Reef – Intrappolate

Iris

21:14 Nikita

23:29 Belfagor – Il fantasma del Louvre

01:25 Big Gold Brick

Rai 5

20:26 Rai News Giorno

20:27 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dal Marocco all’Italia. Tra colori e sapori del deserto – 03/09/2019

21:23 No Other Land

22:57 Storia delle nostre città – Lecce – 15/03/2021

23:47 Italiani con Paolo Mieli – Rita Levi Montalcini

00:40 Rai News Notte

00:44 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dal Marocco all’Italia. Tra colori e sapori del deserto – 03/09/2019

Rai Movie

21:10 Pugno proibito

22:50 Si accettano miracoli

00:45 Provaci ancora, Sam

Rai Premium

20:25 Una buona stagione – S1E6

21:20 Hannah Swensen indaga – Una mela marcia

22:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E5

23:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E6

00:45 Uomini – Paoli e Della Valle: La solitudine

01:20 La Squadra – S3E32

Cielo

20:20 Friends

21:15 Alpha.

23:15 MasterChef Italia

01:50 Tutti per Uma

Twentyseven

20:15 La signora del West

21:08 Walker texas ranger: la leggenda di cooper

22:56 L’ odissea

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 A piedi nudi nel parco

00:40 Tempo di amare

LA7 Cinema

21:15 Bad Teacher – Una cattiva maestra

22:55 Sex Tape – Finiti in rete

00:40 Ogni maledetta domenica

La 5

20:17 Racconto di una notte

21:10 All’improvviso… l’amore

22:53 Tata Giramondo: Missione Italia

00:40 Scene da un matrimonio

Real Time

20:50 Casa a prima vista

23:50 La clinica del pus

Cine34

21:00 Sapore di mare 2 – Un anno dopo

23:00 SMS – Sotto mentite spoglie

00:40 Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione

Focus

20:27 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:17 Segnali dall’universo ’26 – PrimaTv

21:20 Universo ai raggi x – PrimaTv

22:09 Segnali dall’universo – PrimaTv

22:24 Nella mente di Einstein – come pensa un genio

Giallo

21:10 Vera

23:10 Le indagini di Roy Grace

01:10 Balthazar

TOP Crime

20:24 The Closer

21:15 Maigret e il misterioso signor Owen

23:04 Poirot: Testimone silenzioso

01:08 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:29 One Piece

21:00 THE BIG BANG THEORY

23:03 Paura

DMAX

20:15 Avamposti

21:40 Avamposti: la radiomobile

23:40 Border Control Turchia

Rai Storia

20:20 Scritto, letto, detto: Jean – Claude Maire Vigueur

20:30 Passato e Presente – Luigi Pirandello. Il teatro dell’esistenza – 23/10/2024

21:10 Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia: 1932 – 1953

22:05 Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia: 1954 – 1967

23:10 Le Ragazze – Puntata del 09/10/2020

00:50 Rai News Notte

00:55 Il giorno e la storia

01:15 Passato e Presente – Luigi Pirandello. Il teatro dell’esistenza – 23/10/2024

Mediaset Extra

21:10 Yoga Radio Estate

00:07 The wall

01:21 Ragazzi irresistibili

Foto di repertorio