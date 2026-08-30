Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:35 L’Eredità Summer
21:30 Rido perché ti amo
23:35 TG1 Sera
23:40 Speciale Tg1 – Sono ragazzi
00:50 Che tempo fa
00:55 Sottovoce e dintorni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Elsbeth S3E19 – Io lo dirò!
21:50 Ecco tutto 1^ Visione Rai
22:45 Domenica Sportiva
01:00 I Giochi di Taranto
Rai 3
20:00 Blob 1986
20:30 Federica Pellegrini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 19/06/2023
21:20 Che ci faccio qui – Il capolavoro – 13/06/2024
23:10 TG3 Sera
23:20 Meteo 3
23:25 Love – La trilogia delle relazioni
01:25 NewsRoom Reloaded
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Giganti – PrimaTv
00:09 The Judge
Canale 5
20:00 Tg5
20:38 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – racconto di una notte
21:21 Racconto di una notte – PrimaTv
00:01 Pressing – Nel cuore dello sport
01:48 Tg5
Italia 1
20:36 NCIS – Unità Anticrimine
21:24 Chicago Fire – PrimaTv
23:02 Law & Order: I due volti della giustizia
00:41 Cold Case – Delitti irrisolti
01:32 Studio Aperto – La giornata
01:50 Sport Mediaset – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Il ponte sul fiume Kwai
00:20 Tg La7
00:30 In Onda
01:10 Famiglie d’Italia
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Italia’s Got Talent
00:15 Stand Up Comedy
00:55 FBI operazione tata
NOVE
20:25 Little Big Italy
21:30 La Corrida
01:15 Nudi e crudi
20 Venti
21:10 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn
23:08 First Kill
00:56 L’ultimo dei Templari
Rai 4
20:36 C.S.I.: Vegas S3E2 – Cicatrici
21:20 Prey
22:54 Fuori dall’oscurità
00:16 Anica appuntamento al cinema
00:19 The Reef – Intrappolate
Iris
21:14 Nikita
23:29 Belfagor – Il fantasma del Louvre
01:25 Big Gold Brick
Rai 5
20:26 Rai News Giorno
20:27 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dal Marocco all’Italia. Tra colori e sapori del deserto – 03/09/2019
21:23 No Other Land
22:57 Storia delle nostre città – Lecce – 15/03/2021
23:47 Italiani con Paolo Mieli – Rita Levi Montalcini
00:40 Rai News Notte
00:44 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dal Marocco all’Italia. Tra colori e sapori del deserto – 03/09/2019
Rai Movie
21:10 Pugno proibito
22:50 Si accettano miracoli
00:45 Provaci ancora, Sam
Rai Premium
20:25 Una buona stagione – S1E6
21:20 Hannah Swensen indaga – Una mela marcia
22:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E5
23:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E6
00:45 Uomini – Paoli e Della Valle: La solitudine
01:20 La Squadra – S3E32
Cielo
20:20 Friends
21:15 Alpha.
23:15 MasterChef Italia
01:50 Tutti per Uma
Twentyseven
20:15 La signora del West
21:08 Walker texas ranger: la leggenda di cooper
22:56 L’ odissea
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 A piedi nudi nel parco
00:40 Tempo di amare
LA7 Cinema
21:15 Bad Teacher – Una cattiva maestra
22:55 Sex Tape – Finiti in rete
00:40 Ogni maledetta domenica
La 5
20:17 Racconto di una notte
21:10 All’improvviso… l’amore
22:53 Tata Giramondo: Missione Italia
00:40 Scene da un matrimonio
Real Time
20:50 Casa a prima vista
23:50 La clinica del pus
Cine34
21:00 Sapore di mare 2 – Un anno dopo
23:00 SMS – Sotto mentite spoglie
00:40 Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione
Focus
20:27 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:17 Segnali dall’universo ’26 – PrimaTv
21:20 Universo ai raggi x – PrimaTv
22:09 Segnali dall’universo – PrimaTv
22:24 Nella mente di Einstein – come pensa un genio
Giallo
21:10 Vera
23:10 Le indagini di Roy Grace
01:10 Balthazar
TOP Crime
20:24 The Closer
21:15 Maigret e il misterioso signor Owen
23:04 Poirot: Testimone silenzioso
01:08 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:29 One Piece
21:00 THE BIG BANG THEORY
23:03 Paura
DMAX
20:15 Avamposti
21:40 Avamposti: la radiomobile
23:40 Border Control Turchia
Rai Storia
20:20 Scritto, letto, detto: Jean – Claude Maire Vigueur
20:30 Passato e Presente – Luigi Pirandello. Il teatro dell’esistenza – 23/10/2024
21:10 Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia: 1932 – 1953
22:05 Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia: 1954 – 1967
23:10 Le Ragazze – Puntata del 09/10/2020
00:50 Rai News Notte
00:55 Il giorno e la storia
01:15 Passato e Presente – Luigi Pirandello. Il teatro dell’esistenza – 23/10/2024
Mediaset Extra
21:10 Yoga Radio Estate
00:07 The wall
01:21 Ragazzi irresistibili
Foto di repertorio