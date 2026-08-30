Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un servizio straordinario di controllo del territorio esteso ai Comuni di Colleferro, Valmontone e Artena, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.

I controlli

Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno denunciato in stato di libertà, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un giovane, residente ad Artena, sorpreso in questa Piazza Gobetti (luogo di aggregazione giovanile), in possesso di un noccoliere-tirapugni in ferro, che è stato poi sequestrato. Il giovane è stato inoltre segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, poiché trovato in possesso, durante la perquisizione, di uno spinello di hashish.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro hanno invece denunciato, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 41enne di Cave, fermato alla guida di una BMW Serie X1 con un tasso alcolemico riscontrato pari a oltre il doppio del limite consentito. Al conducente è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una persona ritenuta idonea alla guida.

I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno infine segnalato alla Prefettura di Roma, per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, due giovani del posto. Sono un 20enne, controllato a piedi e trovato in possesso di una modica quantità di hashish pari a 4,55 g. e un 26enne, controllato a bordo di un’autovettura intestata alla madre, nel cui borsello è stata rinvenuta una modica quantità della medesima sostanza pari a 2,57 g.

Anche in quest’ultimo caso è stato disposto il ritiro della patente di guida, con l’auto affidata a persona idonea. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Nel complesso, nel corso del servizio sono state controllate 75 persone, delle quali 11 sottoposte a misure restrittive della libertà personale, e 53 veicoli. Sono state ritirate 2 patenti di guida ed elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 1.000 euro.

L’imponente attività, predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, conferma il costante impegno della Compagnia Carabinieri di Colleferro nel presidiare capillarmente l’area di competenza, garantendo un sano e sereno divertimento e assicurando, al contempo, la tutela della sicurezza e della legalità dei cittadini

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.