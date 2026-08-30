Ancora una maxi operazione di controllo del territorio svolta nei quartieri di La Storta, Casalotti e Cesano dai Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Roma Santa Maria di Galeria e dei tecnici specializzati di Acea ed Areti S.p.A.

L’operazione

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere e in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato all’arresto di 3 persone, alla denuncia a piede libero di altre 16, al sanzionamento amministrativo di 16 assuntori di sostanze stupefacenti e all’ identificazione di 203 persone.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato tre persone: un 75enne argentino è stato sorpreso dai militari con 54 g di hashish, 70 euro in contanti ritenuti provento di spaccio e materiale per il confezionamento. I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno rintracciato e arrestato un 27enne romano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari per reiterate violazioni del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Roma Regina Coeli. Un 40enne italiano è stato accompagnato nel carcere di Roma Rebibbia per scontare una pena residua di un anno di reclusione per truffa aggravata, in virtù di un provvedimento del Tribunale di Treviso.

I controlli mirati alle utenze domestiche e commerciali, condotti unitamente ai tecnici specializzati delle società erogatrici, hanno permesso ai Carabinieri di accertare allacci abusivi alla rete elettrica e idrica per un danno totale stimato in oltre 100 mila euro. Tra i 7 soggetti denunciati alla Procura della Repubblica figurano sei residenti della zona per allacci illegali alla rete elettrica e il titolare di un ristorante – pizzeria in via Isola Farnese, riscontrato abusivamente allacciato alla rete idrica pubblica con un danno quantificato in 70 mila euro.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato altre 9 persone: 2 persone trovate in possesso senza giustificato motivo di 5 cartucce calibro 9×21; un giovane sorpreso con un taglierino e un manganello; 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovate in possesso di dosi di cocaina e hashish; 3 automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi alcolemici registrati fino a 2,5 g/l. ; una persona sottoposta alla detenzione domiciliare, sorpreso all’esterno della propria abitazione senza autorizzazione.

Nell’ambito dei controlli sulle piazze di spaccio, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno segnalato alla Prefettura 16 persone per uso personale di droghe, sequestrando complessivamente circa 128 g di hashish, 4 g di cocaina e modiche quantità di crack ed eroina.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.