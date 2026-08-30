Sicurezza stradale e lotta allo spaccio: i controlli ad Anagni e dintorni

Nella serata del 28 agosto 2026, i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno condotto un vasto servizio coordinato di controllo del territorio.

Il report completo

L’operazione ha visto l’impiego complessivo di 10 militari e 5 automezzi operativi. Nel corso delle attività di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone 9 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990. Le operazioni hanno permesso di rinvenire e sequestrare svariate dosi di cocaina, hashish e crack.

Nel medesimo contesto operativo, due persone sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Un 27enne di Anagni è stato fermato a Ferentino alla guida di un’autovettura in palese violazione del Foglio di Via Obbligatorio emesso dalla Questura di Frosinone, a cui era sottoposto. Il giovane inoltre è stato denunciato per il reato di reiterazione di guida senza patente.

I controlli alla circolazione stradale sono stati intensificati e svolti con l’obiettivo prioritario di prevenire sinistri stradali, anche con conseguenze gravi, e garantire la massima sicurezza per tutti gli automobilisti. Un 35enne residente a Ferentino è stato invece denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’uomo, coinvolto precedentemente in un incidente stradale e ricoverato, è risultato positivo all’assunzione di cocaina a seguito degli esami alcolemici e tossicologici.

Nei suoi confronti si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida. Durante i posti di blocco effettuati i Carabinieri hanno focalizzato l’attenzione sulle distrazioni tecnologiche e sull’efficienza dei mezzi circolanti, fattori determinanti per la sicurezza collettiva.

Le sanzioni elevate al Codice della Strada hanno riguardato principalmente: la mancata revisione dei veicoli, carenza tecnica che pregiudica la sicurezza statica e dinamica del mezzo, e l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, causa primaria di calo della soglia di attenzione e di sinistri gravi.

Il bilancio complessivo del servizio ammonta a 33 soggetti identificati e 25 veicoli controllati. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.