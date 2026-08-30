Roma, a ruba le carte aziendali per i rifornimenti di carburante: due arresti

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, e hanno denunciato un 20enne, gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso.

La denuncia, le indagini e gli arresti

L’operazione scaturisce da un’attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata lo scorso 25 agosto dal rappresentante di una società operante nel settore della logistica stradale, con sede in via Casilina.

Nel corso di un mirato servizio di osservazione e pedinamento pianificato fin dalle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno sorpreso il 49enne mentre utilizzava indebitamente due carte di pagamento aziendali, che erano state sottratte, all’interno di una stazione di servizio di Roma.

Con le tessere, l’uomo aveva appena acquistato 59 litri di carburante, per un importo di 126 euro, travasandoli all’interno di due taniche.

Nel medesimo contesto, i militari hanno accertato che il 49enne, con la complicità del 20enne romano – addetto ai rifornimenti presso l’impianto –, aveva eseguito un’ulteriore transazione fraudolenta da 200 euro simulando l’acquisto di un additivo, ottenendo in cambio dal benzinaio la somma di 100 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita a casa dell’arrestato, in zona Dragona, svolta con il supporto dei Carabinieri della Compagnia Roma Ostia, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 6 taniche contenenti complessivamente 170 litri di carburante.

L’intero carburante, illecitamente accumulato, è stato sottoposto a sequestro penale.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino ad eventuale condanna definitiva.