Cassino, tragico incidente all’alba di oggi: morto un 22enne

Cassino – Tragedia all’alba di questa mattina, 30 agosto 2026: morto in un incidente un ragazzo di soli 22 anni.

Cassino, incidente mortale all’alba di oggi: deceduto un ragazzo di 22 anni

Stando alle prime informazioni del caso, il sinistro si è verificato alle 5:00 di questa mattina: il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il 22enne è uscito fuori strada, finendo contro un palo: il violento impatto ne ha causato il decesso sul colpo.

Immediato l’allarme; sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Stazione, per i rilievi del caso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio