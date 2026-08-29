Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:35 L’Eredità summer
21:30 La notte dei fiori
00:10 TG1 Sera
00:15 Safety Love 2026
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Crociera con delitto
23:00 Sabato al 90°
00:00 I Giochi di Taranto
00:25 TG2 Storie. I racconti della settimana
01:09 Meteo 2
01:20 TG2 Miza
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Sapiens Files – Un solo pianeta
21:20 C’era una volta il West
00:00 TG3 Sera
00:10 Meteo 3
00:15 Come pecore in mezzo ai lupi
01:55 Appuntamento al cinema
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:31 La promessa – PrimaTv
23:42 Come un uragano
01:35 Tg4 – ultima ora notte
01:55 Viuuulentemente… mia
Canale 5
20:00 Tg5
20:37 La ruota della fortuna
21:20 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.
01:19 Tg5
Italia 1
20:31 NCIS – Unità Anticrimine
21:18 Kong: Skull Island
23:31 Il settimo figlio
01:15 Studio Aperto – La giornata
01:27 Sport Mediaset – La giornata
01:47 E – Planet
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Agente 007 – Si vive solo due volte
23:30 Il postino suona sempre due volte
TV8
20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:50 I delitti del Barlume – Il telefono senza fili
23:35 I delitti del Barlume – Azione e reazione
01:20 L’ombra del successo
NOVE
20:50 Cash or Trash – La notte dei tesori
22:40 Il caso Vannini
00:30 Pietro Maso – Io ho ucciso
20 Venti
21:11 First Kill
23:04 Voyagers
00:58 Killers
Rai 4
20:35 C.S.I. Vegas – S2E21 – Le ultime parole
21:20 Killers of the Flower Moon
00:47 Anica appuntamento al cinema
00:50 Barbarian
Iris
21:14 Rapina a Stoccolma
22:59 Insomnia
01:16 Blackhat
Rai 5
20:24 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Tra foreste e diamanti della Sierra Leone – 30/08/2019
21:20 Oblivion – The Human Jukebox
23:06 Vitti d’arte, Vitti d’amore
00:28 Bob Marley. La leggenda del reggae
01:24 Rai News Notte
01:25 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Tra foreste e diamanti della Sierra Leone – 30/08/2019
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – Questione d’onore
21:10 Modalità aereo
22:55 Medicus
01:35 Laguna blu
Rai Premium
20:25 Una buona stagione – S1E2
21:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E3
22:25 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E4
23:20 Vivi e lascia vivere – S1E9 – La verità
00:05 Vivi e lascia vivere – S1E10 – La separazione
01:05 La Squadra – S3E31
Cielo
20:00 Friends
21:15 Wasabi
23:00 MasterChef Italia
01:45 Super Storm: L’ultima tempesta
Twentyseven
21:12 Batman Forever
23:26 Flash Gordon
01:27 Walker Texas Ranger
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Una parola per un sogno
23:00 Scambio di identità
00:50 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
21:15 Wolf – La belva è fuori
23:40 Fantasy Island
01:40 C’est la vie – Prendila come viene
La 5
20:10 Terra Amara
21:10 Tata Giramondo: Missione Italia
22:58 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare
00:57 Scene da un matrimonio
Real Time
20:40 Casa a prima vista
21:45 Vite al limite
Cine34
21:15 L’infermiera nella corsia dei militari
23:06 Sabato domenica e venerdì
01:07 Tutta da scoprire
Focus
20:25 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:21 Cose che ti aspettano al buio – PrimaTv
22:56 Parassiti: i criminali della natura
00:01 La nostra Africa: Professionisti della natura
01:11 La valle delle balene
Giallo
21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri
23:15 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne
TOP Crime
20:24 The Closer
21:16 Poirot: Testimone silenzioso
23:21 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:05 One Piece
21:00 Paura
23:16 Cappuccetto rosso sangue
DMAX
20:00 Storage Wars Canada
21:45 Border Control: Nord Europa
23:20 SOS Helsinki: squadra emergenze
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Paolo Grillo
20:30 Passato e Presente – Il biennio rosso – 23/04/2019
21:10 Le ragazze di San Frediano
22:40 Storia di un italiano – Terza puntata
23:30 Prima e dopo Franco Basaglia
00:10 Eventi – Gene Wilder
00:15 Rai News Notte
00:20 Il giorno e la storia
00:40 Passato e Presente – Il biennio rosso – 23/04/2019
01:20 Maurizio Costanzo, memorie Rai
Mediaset Extra
21:46 Chi vuol essere milionario – Il torneo
00:46 The wall
01:44 Premiata teleditta
Foto di repertorio