Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:35 L’Eredità summer

21:30 La notte dei fiori

00:10 TG1 Sera

00:15 Safety Love 2026

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Crociera con delitto

23:00 Sabato al 90°

00:00 I Giochi di Taranto

00:25 TG2 Storie. I racconti della settimana

01:09 Meteo 2

01:20 TG2 Miza

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Sapiens Files – Un solo pianeta

21:20 C’era una volta il West

00:00 TG3 Sera

00:10 Meteo 3

00:15 Come pecore in mezzo ai lupi

01:55 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:31 La promessa – PrimaTv

23:42 Come un uragano

01:35 Tg4 – ultima ora notte

01:55 Viuuulentemente… mia

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 La ruota della fortuna

21:20 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

01:19 Tg5

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Kong: Skull Island

23:31 Il settimo figlio

01:15 Studio Aperto – La giornata

01:27 Sport Mediaset – La giornata

01:47 E – Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Agente 007 – Si vive solo due volte

23:30 Il postino suona sempre due volte

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:50 I delitti del Barlume – Il telefono senza fili

23:35 I delitti del Barlume – Azione e reazione

01:20 L’ombra del successo

NOVE

20:50 Cash or Trash – La notte dei tesori

22:40 Il caso Vannini

00:30 Pietro Maso – Io ho ucciso

20 Venti

21:11 First Kill

23:04 Voyagers

00:58 Killers

Rai 4

20:35 C.S.I. Vegas – S2E21 – Le ultime parole

21:20 Killers of the Flower Moon

00:47 Anica appuntamento al cinema

00:50 Barbarian

Iris

21:14 Rapina a Stoccolma

22:59 Insomnia

01:16 Blackhat

Rai 5

20:24 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Tra foreste e diamanti della Sierra Leone – 30/08/2019

21:20 Oblivion – The Human Jukebox

23:06 Vitti d’arte, Vitti d’amore

00:28 Bob Marley. La leggenda del reggae

01:24 Rai News Notte

01:25 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Tra foreste e diamanti della Sierra Leone – 30/08/2019

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Questione d’onore

21:10 Modalità aereo

22:55 Medicus

01:35 Laguna blu

Rai Premium

20:25 Una buona stagione – S1E2

21:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E3

22:25 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E4

23:20 Vivi e lascia vivere – S1E9 – La verità

00:05 Vivi e lascia vivere – S1E10 – La separazione

01:05 La Squadra – S3E31

Cielo

20:00 Friends

21:15 Wasabi

23:00 MasterChef Italia

01:45 Super Storm: L’ultima tempesta

Twentyseven

21:12 Batman Forever

23:26 Flash Gordon

01:27 Walker Texas Ranger

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Una parola per un sogno

23:00 Scambio di identità

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

21:15 Wolf – La belva è fuori

23:40 Fantasy Island

01:40 C’est la vie – Prendila come viene

La 5

20:10 Terra Amara

21:10 Tata Giramondo: Missione Italia

22:58 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare

00:57 Scene da un matrimonio

Real Time

20:40 Casa a prima vista

21:45 Vite al limite

Cine34

21:15 L’infermiera nella corsia dei militari

23:06 Sabato domenica e venerdì

01:07 Tutta da scoprire

Focus

20:25 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:21 Cose che ti aspettano al buio – PrimaTv

22:56 Parassiti: i criminali della natura

00:01 La nostra Africa: Professionisti della natura

01:11 La valle delle balene

Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:15 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:24 The Closer

21:16 Poirot: Testimone silenzioso

23:21 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:05 One Piece

21:00 Paura

23:16 Cappuccetto rosso sangue

DMAX

20:00 Storage Wars Canada

21:45 Border Control: Nord Europa

23:20 SOS Helsinki: squadra emergenze

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Paolo Grillo

20:30 Passato e Presente – Il biennio rosso – 23/04/2019

21:10 Le ragazze di San Frediano

22:40 Storia di un italiano – Terza puntata

23:30 Prima e dopo Franco Basaglia

00:10 Eventi – Gene Wilder

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Il biennio rosso – 23/04/2019

01:20 Maurizio Costanzo, memorie Rai

Mediaset Extra

21:46 Chi vuol essere milionario – Il torneo

00:46 The wall

01:44 Premiata teleditta

Foto di repertorio