Giallo a Cassino nella mattinata di oggi, 29 agosto 2026: il corpo senza vita di una donna è stato trovato in viale Bonomi.

Cassino, donna trovata senza vita in strada: l’allarme lanciato dai residenti della zona

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che avevano notato il corpo della donna privo di vita riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri della locale Stazione, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e per identificare la donna.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio