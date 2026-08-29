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Colleferro. Domani al IV Km si può donare il sangue anche per Emanuele, coinvolto nell’incidente sul lavoro di un mese fa

Di Redazione -
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In occasione della Giornata della Donazione del Sangue in autoemoteca si può donare anche per Emanuele, il ragazzo vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 29 luglio a Colleferro.

Colleferro. Domani al IV Km si può donare il sangue anche per Emanuele, il ragazzo dell’incidente sul lavoro di un mese fa. I dettagli

L’appuntamento è in autoemoteca dalle ore 7:30 alle ore 11:30 nella mattinata di domani, domenica 30 agosto 2026, presso piazza San Benedetto, in zona IV Chilometro a Colleferro.

Una volta sul posto, come spiegato anche in locandina, sarà necessario compilare un questionario e sostenere un colloquio con un medico; colazione gratuita dopo la donazione.

Specificando che la donazione è per Emanuele Checchi, si può aiutare il ragazzo che è rimasto vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto a Colleferro un mese fa. L’iniziativa è organizzata dal Comitato IV KM e Avis Comunale di Colleferro OdV.

Tutti i dettagli nella locandina in evidenza