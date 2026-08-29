Attualità Cronaca

Lutto a Cassino: morto l’infermiere di 54 anni rimasto ustionato nell’esplosione di una palazzina

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
Anagni. Lunedì l'ultimo saluto a Moreno, il giovane papà morto dopo un incidente sul lavoro

Lutto a Cassino: non ce l’ha fatta Carmine Sirica, l’infermiere di 54 anni residente nella Città Martire.

Esplosione a Cassino: non ce l’ha fatta l’infermiere rimasto ustionato

L’uomo è morto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove si trovava in seguito all’ esplosione che, il 24 agosto, era avvenuta nell’appartamento in cui viveva, in via Guado Santa Maria.

Le ustioni riportate erano gravissime, estese a circa il 90 per cento del corpo: nonostante le cure e gli interventi dei medici, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nell’esplosione era rimasta ferita anche la compagna, che ora riporta gravi ustioni su circa il 70% del corpo.

Foto di repertorio