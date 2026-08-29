Lutto a Cassino: non ce l’ha fatta Carmine Sirica, l’infermiere di 54 anni residente nella Città Martire.

Esplosione a Cassino: non ce l’ha fatta l’infermiere rimasto ustionato

L’uomo è morto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove si trovava in seguito all’ esplosione che, il 24 agosto, era avvenuta nell’appartamento in cui viveva, in via Guado Santa Maria.

Le ustioni riportate erano gravissime, estese a circa il 90 per cento del corpo: nonostante le cure e gli interventi dei medici, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nell’esplosione era rimasta ferita anche la compagna, che ora riporta gravi ustioni su circa il 70% del corpo.

Foto di repertorio