A1, coda di sette chilometri tra Roma Sud e Valmontone: incidente tra tre auto

Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone in direzione di Napoli, si segnalano 7 km di coda a causa di un incidente avvenuto al km 585 che ha coinvolto tre auto nella mattinata di oggi, 29 agosto 2026.
L’incidente e la viabilità
Il traffico defluisce su due corsie. Per agevolare i soccorsi il casello di Valmontone è chiuso in entrata verso Roma. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire sulla Diramazione di Roma sud a San Cesareo, percorrere la Strada Statale 6 Casilina, per poi rientrare in autostrada a Valmontone.
Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Potrebbero seguire aggiornamenti.
Fonte: Autostrade per l’Italia
Foto di repertorio