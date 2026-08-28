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A1, chiusa per tre notti la stazione di Colleferro: ecco quando

Di Redazione -
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L’uscita di Colleferro è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 per tre notti: ecco quando e tutti i dettagli.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei Viadotti “su fosso Sacco” e “SS Casilina”, nelle tre notti di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma.

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In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Foto di repertorio