Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 Tg1

20:30 L’Eredità summer

21:30 Lucio Battisti, numero uno – TechetecheShow – Puntata del 02/02/2024

23:55 TG1 Sera

00:00 Codice: la vita è digitale

01:10 Che tempo fa

01:15 Reazione a catena

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’ispettore Coliandro S7E3 – Vai col liscio

23:15 13 maggio 1981 – Operazione Papa

00:15 Paradise. La finestra sullo showbiz

01:34 Meteo 2

01:40 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Greta Zuccoli – Puntata del 04/11/2022

20:45 Un posto al sole – EP7015

21:15 Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte

23:25 Quelli che il cinema – Bellissimi e bellissime pt7

23:50 Blob

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Quarto grado

00:53 Liberi sognatori – A testa alta – Libero Grassi

Canale 5

20:00 Tg5

20:36 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – l’erede

21:21 L’erede – PrimaTv

00:07 Tg5

00:48 Un’altra verità

Italia 1

20:34 NCIS – UnitàAnticrimine

21:21 Chicago Fire – PrimaTv

23:43 Law & Order: I due volti della giustizia

00:29 Cold Case – Delitti irrisolti

01:16 Studio Aperto – La giornata

01:29 Sport Mediaset – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La7 Storia

23:05 Gli anni spezzati

01:15 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Pechino Express

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Comedy Match

23:45 Save the Dating – Amori in corso

20 Venti

20:21 THE BIG BANG THEORY

21:11 Voyagers

23:11 Hellboy: The Golden Army

01:16 Chicago Med

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.15

21:20 CIA – Un uomo nel mirino

23:08 Special Forces – Liberate l’ostaggio

01:00 Anica appuntamento al cinema

01:03 The Survivalist

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:12 Elizabeth

23:39 The kill team

01:15 Verso l’Eden

Rai 5

20:30 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Post – colonialismo e Guerre Civili. Dalla Liberia alla Sierra Leone – 27/08/2019

21:24 Kilimangiaro collection 2026

00:11 Profumo di Pizzi. Umberto racconta (pt.3)

00:59 Notti Jazz – S1E6

01:52 Rai News Notte

Rai Movie

20:47 Stanlio e Ollio – Vita in campagna

21:10 La grande corsa

23:50 Blow – Up

01:51 Anica – Appuntamento al cinema

01:55 L’amore fatale

Rai Premium

21:20 Gli Omicidi dell’Isola – Delitto a Creta

23:00 Un amore di maggiordomo

00:30 La Squadra – S3E30

Cielo

20:20 Friends

21:20 Chaos

23:20 Outlander

00:55 Genitori vs Influencer

Twentyseven

20:17 La signora del West

21:11 L’Odissea

22:54 Conan il distruttore

00:44 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Still Life

22:40 Effetto Notte – TV2000

23:15 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Memorie di una geisha

00:00 J. Edgar

La 5

20:13 Terra Amara

21:09 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare

23:18 La piccola boss

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:40 Malati di risparmio Brasile

22:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Rimini Rimini – Un anno dopo

22:53 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

01:01 Prestami tua moglie

Focus

20:29 Alieni: I casi riaperti

21:20 Che cosa non ha funzionato – disastri dell’ingegneria

23:24 La prima battaglia dell’umanita’

01:13 E – Planet

01:37 Drive Up Summer Edition

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

00:10 Crociera con delitto

TOP Crime

20:25 The Closer

21:17 FBI: Most Wanted

22:58 C.S.I. Miami

00:36 Delitti ai Caraibi

Italia 2

20:02 One Piece

21:01 Cappuccetto rosso sangue

23:07 Arac Attack – Mostri a otto zampe

00:56 Holly e Benji Forever

DMAX

23:35 Avamposti: la radiomobile

01:35 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Teoderico il Grande. Il sogno della coesistenza – 13/04/2026

21:10 Le Ragazze – Puntata del 09/10/2020

23:15 N come Napoli T come Taranto

00:10 Telemaco – I ragazzi del Monte Grappa

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Passato e Presente – Teoderico il Grande. Il sogno della coesistenza – 13/04/2026

Mediaset Extra

21:16 Tilt – Tieni il tempo

00:41 The wall

Foto di repertorio