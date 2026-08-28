Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 Tg1
20:30 L’Eredità summer
21:30 Lucio Battisti, numero uno – TechetecheShow – Puntata del 02/02/2024
23:55 TG1 Sera
00:00 Codice: la vita è digitale
01:10 Che tempo fa
01:15 Reazione a catena
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 L’ispettore Coliandro S7E3 – Vai col liscio
23:15 13 maggio 1981 – Operazione Papa
00:15 Paradise. La finestra sullo showbiz
01:34 Meteo 2
01:40 Appuntamento al cinema
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Greta Zuccoli – Puntata del 04/11/2022
20:45 Un posto al sole – EP7015
21:15 Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte
23:25 Quelli che il cinema – Bellissimi e bellissime pt7
23:50 Blob
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Quarto grado
00:53 Liberi sognatori – A testa alta – Libero Grassi
Canale 5
20:00 Tg5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – l’erede
21:21 L’erede – PrimaTv
00:07 Tg5
00:48 Un’altra verità
Italia 1
20:34 NCIS – UnitàAnticrimine
21:21 Chicago Fire – PrimaTv
23:43 Law & Order: I due volti della giustizia
00:29 Cold Case – Delitti irrisolti
01:16 Studio Aperto – La giornata
01:29 Sport Mediaset – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La7 Storia
23:05 Gli anni spezzati
01:15 Tg La7
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Pechino Express
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Comedy Match
23:45 Save the Dating – Amori in corso
20 Venti
20:21 THE BIG BANG THEORY
21:11 Voyagers
23:11 Hellboy: The Golden Army
01:16 Chicago Med
Rai 4
20:34 Criminal Minds XII ep.15
21:20 CIA – Un uomo nel mirino
23:08 Special Forces – Liberate l’ostaggio
01:00 Anica appuntamento al cinema
01:03 The Survivalist
Iris
20:12 Walker Texas Ranger
21:12 Elizabeth
23:39 The kill team
01:15 Verso l’Eden
Rai 5
20:30 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Post – colonialismo e Guerre Civili. Dalla Liberia alla Sierra Leone – 27/08/2019
21:24 Kilimangiaro collection 2026
00:11 Profumo di Pizzi. Umberto racconta (pt.3)
00:59 Notti Jazz – S1E6
01:52 Rai News Notte
Rai Movie
20:47 Stanlio e Ollio – Vita in campagna
21:10 La grande corsa
23:50 Blow – Up
01:51 Anica – Appuntamento al cinema
01:55 L’amore fatale
Rai Premium
21:20 Gli Omicidi dell’Isola – Delitto a Creta
23:00 Un amore di maggiordomo
00:30 La Squadra – S3E30
Cielo
20:20 Friends
21:20 Chaos
23:20 Outlander
00:55 Genitori vs Influencer
Twentyseven
20:17 La signora del West
21:11 L’Odissea
22:54 Conan il distruttore
00:44 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Still Life
22:40 Effetto Notte – TV2000
23:15 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Memorie di una geisha
00:00 J. Edgar
La 5
20:13 Terra Amara
21:09 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare
23:18 La piccola boss
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:40 Malati di risparmio Brasile
22:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Rimini Rimini – Un anno dopo
22:53 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande
01:01 Prestami tua moglie
Focus
20:29 Alieni: I casi riaperti
21:20 Che cosa non ha funzionato – disastri dell’ingegneria
23:24 La prima battaglia dell’umanita’
01:13 E – Planet
01:37 Drive Up Summer Edition
Giallo
21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne
00:10 Crociera con delitto
TOP Crime
20:25 The Closer
21:17 FBI: Most Wanted
22:58 C.S.I. Miami
00:36 Delitti ai Caraibi
Italia 2
20:02 One Piece
21:01 Cappuccetto rosso sangue
23:07 Arac Attack – Mostri a otto zampe
00:56 Holly e Benji Forever
DMAX
23:35 Avamposti: la radiomobile
01:35 Colpo di fulmini
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Teoderico il Grande. Il sogno della coesistenza – 13/04/2026
21:10 Le Ragazze – Puntata del 09/10/2020
23:15 N come Napoli T come Taranto
00:10 Telemaco – I ragazzi del Monte Grappa
00:20 Rai News Notte
00:25 Il giorno e la storia
00:45 Passato e Presente – Teoderico il Grande. Il sogno della coesistenza – 13/04/2026
Mediaset Extra
21:16 Tilt – Tieni il tempo
00:41 The wall
Foto di repertorio