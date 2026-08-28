Colleferro – Si terrà venerdì 4 settembre, alle ore 18:00 a Piazza Italia, l’assemblea pubblica di Disarmiamoli-Valle del Sacco sull’esplosione avvenuta il 13 agosto scorso alle KNDS: l’incontro è stato posticipato in seguito al femminicidio di Colle Sant’Antonino, del 18 agosto.

Il post di Disarmiamoli – Valle del Sacco

“Ci vediamo venerdì 4 settembre, dalle ore 18:00, in Piazza Italia a Colleferro.

Quella che abbiamo fatto finora non è stata una campagna di allarmismo ma informazione. Ci siamo incontratə in diverse piazze della Valle del Sacco, alle manifestazioni, di fronte ai cancelli di KNDS a Colleferro e Anagni. Abbiamo raccontato i rischi, posto domande, presentato osservazioni e abbiamo provato a mettere tuttə davanti a una realtà che spesso si preferisce non guardare. Ma oggi quelle domande sono ancora più urgenti.

Venerdì 4 settembre vogliamo parlarne ancora, pubblicamente. Non accettiamo che ogni incidente venga trasformato in una semplice storia di “fortuna”. La sicurezza non è fortuna. La sicurezza è prevenzione, controllo, responsabilità e scelte politiche”, è quanto postato da Disarmiamoli sulla propria pagina Facebook (da cui la foto in evidenza)