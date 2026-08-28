Roma. Dalla droga in casa allo spaccio in strada: sei arresti nella periferia est

Roma – Dalla droga custodita tra le mura di un’abitazione alle dosi cedute direttamente in strada sotto il controllo delle vedette: è il volto dello spaccio emerso nella periferia est della Capitale nel corso degli ultimi interventi della Polizia di Stato, che hanno portato a sei arresti.

Gli arresti

Il primo blitz è scattato nel quartiere di Tor Sapienza, dove una perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di 38 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 41,4 grammi, oltre a denaro in contanti, materiale per il peso ed il confezionamento e fogli manoscritti evidentemente funzionali alla tenuta della contabilità clientelare.

All’interno dell’abitazione era presente un uomo di 80 anni, che ha spontaneamente consegnato agli agenti una prima parte della sostanza. La restante, invece, pari ad ulteriori 30 involucri di cocaina, è stata rinvenuta all’interno di una cassetta metallica chiusa a chiave, ripartita tra due contenitori di medicinali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano avrebbe gestito la partita insieme al figlio. Rintracciato quest’ultimo, per entrambi è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dalle dinamiche domestiche dello spaccio a quelle della piazza, gli agenti delle Volanti hanno poi intercettato tre distinte cessioni al Quarticciolo.

Il primo a finire in manette è stato un trentaquatrenne tunisino, bloccato dopo un inseguimento e trovato con due dosi di crack nelle tasche. Il giovane, compiutamente identificato, è risultato già destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Roma, emesso lo scorso febbraio, nonché di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Poco dopo, lo sguardo degli agenti ha intercettato quello di un venticinquenne di origini somale, che nascondeva all’interno di un pacchetto di sigarette 14 involucri di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 5 grammi.

A tradire il terzo pusher è stato, invece, il sistema di vedette posto a presidio della piazza. Le grida lanciate alla vista delle pattuglie non sono state sufficienti a favorire la fuga di un quarantunenne romano, individuato dai poliziotti all’apice di uno scambio. Bloccato nell’immediatezza, è stato trovato con una banconota ritenuta provento della cessione appena conclusa ed una dose di cocaina.

Chiude il bilancio un arresto per evasione dagli arresti domiciliari.

Sono stati sempre gli agenti delle Volanti, transitando in viale Alessandrino, a scorgere l’andatura sospetta di un’auto con a bordo tre uomini, determinandone un controllo più approfondito. Sprovvisti di documenti validi, i tre sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia per procedere alla loro compiuta identificazione.

Al termine degli accertamenti, uno dei tre, risultato gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato arrestato per il reato di evasione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.