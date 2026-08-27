Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 Tg1

20:30 L’Eredità summer

21:30 Costanza – S1E1

22:25 Costanza – S1E2

23:20 Costanza – S1E3

23:55 TG1 Sera

00:00 Costanza – S1E3

00:45 Mister Felicità

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il commissario Rex S11E5 – Sotto copertura

23:05 N.C.I.S. Origins S2E13 – Verso casa

23:47 N.C.I.S. Origins S2E14 – Un eroe

00:33 N.C.I.S. Origins S2E15 – Redenzione

01:20 I Giochi di Taranto

01:42 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Greg – Puntata del 27/10/2022

20:50 Un posto al sole – EP7014

21:15 Kilimangiaro Estate

23:25 Cronache dalla Storia – 1799. Napoli rivoluzionaria

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:32 Zona bianca

00:35 Drive up

00:50 Pensa in grande

01:49 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:36 La ruota della fortuna

21:20 Da grandi – PrimaTv

23:41 Tg5

00:21 Il giorno più bello del mondo

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:19 Chicago Med – PrimaTv

23:44 Law & Order: Unità Speciale

00:30 Cold Case – Delitti irrisolti

01:15 Studio Aperto – La giornata

01:27 Sport Mediaset – La giornata

01:42 Blindspot

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Uozzap Show

00:25 Tg La7

00:35 Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia

01:15 Colori

TV8

22:00 Calciomercato – L’originale

23:00 Escape Plan – Fuga dall’inferno

00:50 I fiumi di porpora

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica

23:45 Anplagghed

01:15 Nudi e crudi

20 Venti

20:24 THE BIG BANG THEORY

21:11 Hellboy: The Golden Army

23:25 Blade: Trinity

01:18 Chicago Med

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.13

21:20 S.W.A.T. S8E13 – Un brutto sentiero

22:02 S.W.A.T. S8E14 – Il galeone

22:43 S.W.A.T. S8E15 – Ostaggi

23:25 The Ambush

01:11 Anica appuntamento al cinema

01:14 MK Ultra

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:12 Passenger 57 – Terrore ad alta quota

22:46 All is lost – Tutto è perduto

00:45 The Game – Nessuna regola

Rai 5

20:28 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Terrorismo e speranze. La Nigeria tra luci e ombre – 23/08/2019

21:23 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO

22:59 Le Bassaridi

01:06 Rai News Notte

01:07 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Terrorismo e speranze. La Nigeria tra luci e ombre – 23/08/2019

Rai Movie

20:40 Stanlio e Ollio – La scala musicale

21:10 Gunpowder Milkshake

23:10 Un piccolo favore

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 Il giorno del delfino

Rai Premium

21:20 Canzonissima – Puntata del 18/04/2026

01:00 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E3 – Terrarossa

Cielo

20:20 Friends

21:15 Infinite Storm

23:00 Bruce Lee – La grande sfida

00:45 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord

Twentyseven

20:15 La signora del West

21:08 L’Odissea

22:54 L’uomo che fissa le capre

00:34 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Acchiappa la stella cadente

22:45 Peregrinus – Sulle orme di un uomo e di un Santo

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 La Terrazza sul Lago

23:20 L’amore bugiardo – Gone Girl

La 5

20:12 Terra Amara

21:10 Zoo – Un amico da salvare

23:03 L’incredibile storia di Winter il delfino 2

00:56 If You Love

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

23:40 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Gallo cedrone

22:56 Il vizietto

00:43 Il vizietto 2

Focus

20:24 Alieni: I casi riaperti

21:21 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

23:09 Segnali dall’universo ’26

23:11 Universo ai raggi x

00:07 Segnali dall’universo

00:25 Come perdemmo l’innocenza – Oppenheimer dopo il test di alamogordo

01:32 Alieni: I casi riaperti

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:05 Shetland

01:20 I Misteri Di Murdoch

TOP Crime

20:23 The Closer

21:15 Delitti ai Caraibi

23:19 C.S.I. Miami

00:59 Delitto in Amboise

Italia 2

20:08 One Piece

21:02 Arac Attack – Mostri a otto zampe

23:07 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

00:42 Holly e Benji Forever

01:57 My Hero Academia

DMAX

21:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

00:00 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Tiziano giovane

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Il Cantagiro tra boom e contestazione – 10/10/2025

21:10 a.C.d.C. – Hasekura. Un samurai in Vaticano

22:15 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Cleopatra. L’ultima regina – 14/11/2023

23:15 Polvere

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Il Cantagiro tra boom e contestazione – 10/10/2025

Mediaset Extra

21:44 Tu si que vales

01:49 The wall

Foto di repertorio