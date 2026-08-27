Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 Tg1
20:30 L’Eredità summer
21:30 Costanza – S1E1
22:25 Costanza – S1E2
23:20 Costanza – S1E3
23:55 TG1 Sera
00:00 Costanza – S1E3
00:45 Mister Felicità
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Il commissario Rex S11E5 – Sotto copertura
23:05 N.C.I.S. Origins S2E13 – Verso casa
23:47 N.C.I.S. Origins S2E14 – Un eroe
00:33 N.C.I.S. Origins S2E15 – Redenzione
01:20 I Giochi di Taranto
01:42 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Greg – Puntata del 27/10/2022
20:50 Un posto al sole – EP7014
21:15 Kilimangiaro Estate
23:25 Cronache dalla Storia – 1799. Napoli rivoluzionaria
00:00 TG3 Linea Notte Estate
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:32 Zona bianca
00:35 Drive up
00:50 Pensa in grande
01:49 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Da grandi – PrimaTv
23:41 Tg5
00:21 Il giorno più bello del mondo
Italia 1
20:33 NCIS – Unità Anticrimine
21:19 Chicago Med – PrimaTv
23:44 Law & Order: Unità Speciale
00:30 Cold Case – Delitti irrisolti
01:15 Studio Aperto – La giornata
01:27 Sport Mediaset – La giornata
01:42 Blindspot
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
23:15 Uozzap Show
00:25 Tg La7
00:35 Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia
01:15 Colori
TV8
22:00 Calciomercato – L’originale
23:00 Escape Plan – Fuga dall’inferno
00:50 I fiumi di porpora
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica
23:45 Anplagghed
01:15 Nudi e crudi
20 Venti
20:24 THE BIG BANG THEORY
21:11 Hellboy: The Golden Army
23:25 Blade: Trinity
01:18 Chicago Med
Rai 4
20:34 Criminal Minds XII ep.13
21:20 S.W.A.T. S8E13 – Un brutto sentiero
22:02 S.W.A.T. S8E14 – Il galeone
22:43 S.W.A.T. S8E15 – Ostaggi
23:25 The Ambush
01:11 Anica appuntamento al cinema
01:14 MK Ultra
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:12 Passenger 57 – Terrore ad alta quota
22:46 All is lost – Tutto è perduto
00:45 The Game – Nessuna regola
Rai 5
20:28 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Terrorismo e speranze. La Nigeria tra luci e ombre – 23/08/2019
21:23 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO
22:59 Le Bassaridi
01:06 Rai News Notte
01:07 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Terrorismo e speranze. La Nigeria tra luci e ombre – 23/08/2019
Rai Movie
20:40 Stanlio e Ollio – La scala musicale
21:10 Gunpowder Milkshake
23:10 Un piccolo favore
01:05 Anica – Appuntamento al cinema
01:10 Il giorno del delfino
Rai Premium
21:20 Canzonissima – Puntata del 18/04/2026
01:00 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E3 – Terrarossa
Cielo
20:20 Friends
21:15 Infinite Storm
23:00 Bruce Lee – La grande sfida
00:45 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord
Twentyseven
20:15 La signora del West
21:08 L’Odissea
22:54 L’uomo che fissa le capre
00:34 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Acchiappa la stella cadente
22:45 Peregrinus – Sulle orme di un uomo e di un Santo
23:30 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 La Terrazza sul Lago
23:20 L’amore bugiardo – Gone Girl
La 5
20:12 Terra Amara
21:10 Zoo – Un amico da salvare
23:03 L’incredibile storia di Winter il delfino 2
00:56 If You Love
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
23:40 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Gallo cedrone
22:56 Il vizietto
00:43 Il vizietto 2
Focus
20:24 Alieni: I casi riaperti
21:21 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America
23:09 Segnali dall’universo ’26
23:11 Universo ai raggi x
00:07 Segnali dall’universo
00:25 Come perdemmo l’innocenza – Oppenheimer dopo il test di alamogordo
01:32 Alieni: I casi riaperti
Giallo
21:10 Le indagini di Roy Grace
23:05 Shetland
01:20 I Misteri Di Murdoch
TOP Crime
20:23 The Closer
21:15 Delitti ai Caraibi
23:19 C.S.I. Miami
00:59 Delitto in Amboise
Italia 2
20:08 One Piece
21:02 Arac Attack – Mostri a otto zampe
23:07 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare
00:42 Holly e Benji Forever
01:57 My Hero Academia
DMAX
21:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
00:00 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Tiziano giovane
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Il Cantagiro tra boom e contestazione – 10/10/2025
21:10 a.C.d.C. – Hasekura. Un samurai in Vaticano
22:15 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Cleopatra. L’ultima regina – 14/11/2023
23:15 Polvere
00:15 Rai News Notte
00:20 Il giorno e la storia
00:40 Passato e Presente – Il Cantagiro tra boom e contestazione – 10/10/2025
Mediaset Extra
21:44 Tu si que vales
01:49 The wall
Foto di repertorio