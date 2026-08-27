Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Anagni, costantemente impegnati a garantire la sicurezza del territorio e a reprimere un fenomeno criminale di grave allarme sociale.

L’arresto

Nella mattinata del 26 agosto 2026, i militari del NORM-Aliquota Radiomobile hanno messo a segno un’ulteriore e brillante operazione, traendo in arresto in flagranza di reato un 46enne del posto. L’uomo, mentre viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica lungo via Madonna delle Grazie, è stato fermato per un controllo.

A seguito di un’accurata perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 17 dosi, già sigillate con termosaldatura, di cocaina per un peso complessivo di circa 11 grammi. Lo stupefacente pronto per essere immesso sul mercato locale, era stato abilmente occultato all’interno di tre pacchetti di caramelle per sfuggire ai controlli. Insieme alla droga, è stata sequestrata la somma in contanti di 545,00 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Questo brillante risultato investigativo si inserisce in una più ampia e incisiva cornice di sicurezza e controllo del territorio che l’Arma dei Carabinieri sta portando avanti con dedizione e alta professionalità.

Un impegno costante e silenzioso, volto a stroncare le reti dello spaccio locale, che fa seguito a un altro importantissimo risultato ottenuto pochissimi giorni fa. Il 19 agosto 2026, infatti, l’incessante attività dei militari aveva già portato all’arresto in flagranza di un cittadino albanese.

In quell’occasione, l’operazione antidroga aveva assestato un durissimo colpo alla criminalità, consentendo il sequestro di oltre 200 grammi di cocaina e di un ingente capitale illecito pari a 20.000 euro in contanti. I Carabinieri continueranno a mantenere altissima l’attenzione, presidiando il territorio con diuturno impegno per tutelare la cittadinanza e contrastare ogni forma di illegalità.

Si precisa che è obbligo rilevare che l’indagato/a è allo stato solamente indiziato/a di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo/a stesso/a sarà, eventualmente, riconosciuto/a colpevole, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.