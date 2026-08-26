Maltempo nel Cassinate, albero su capannone: Vigili del Fuoco sul posto

A seguito del maltempo verificatosi nella serata di ieri nel Cassinate, i Vigili del Fuoco hanno svolto sino alle ore 15:00 di oggi, intervenenti che hanno riguardato principalmente i Comuni di Roccasecca, Pignataro Interamna, S. Elia Fiume Rapido, Cassino e Piedimonte San Germano.

Gli interventi

In totale, da ieri sera ad oggi, sono intervenute 7 squadre VVF con 27 unità utilizzando APS (Auto Pompa Serbatoio) AS (Autoscala) e CA (Campagnola).

In particolare, a Piedimonte San Germano, in via Casilina Nord, un albero si è abbattuto su un capannone industriale senza provocare feriti.

L’intervento, iniziato nella giornata di ieri, è attualmente in corso e vede impegnata la partenza del distaccamento di Cassino con APS e CA con il supporto di AS e AG (Autogù) provenienti dalla sede centrale.

Su questo intervento sono impegnate 9 unità e 5 mezzi. Presenti i Carabinieri per quanto di competenza.