Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TG1

20:30 L’Eredità summer

21:30 Il Gattopardo

23:55 TG1 Sera

00:00 Il Gattopardo

00:55 Che tempo fa

01:00 Reazione a catena

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boston Blue S1E10 – Dure verità

22:07 Boston Blue S1E11 – Segreti di famiglia

22:56 Boston Blue S1E12 – Il ritorno dei Mano Sangriento

23:40 Fatti sentire Festival 2026

01:05 I Giochi di Taranto

01:31 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Trilok Gurtu – Puntata del 18/10/2022

20:50 Un posto al sole – EP7013

21:15 La fuitina di Agata – Un giorno in Pretura – Puntata del 29/04/2025

23:10 Appresso alla musica – Puntata del 02/05/2024

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 sVista

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Johnny Stecchino

23:53 Io e mia sorella

01:56 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:36 La ruota della fortuna

21:20 Back to Black – PrimaTv

00:01 Tg5

00:39 Rocketman

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Chicago P.D. – PrimaTv

23:46 Law & Order: Unità Speciale

00:33 Cold Case – Delitti irrisolti

01:19 Studio Aperto – La giornata

01:31 Sport Mediaset – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La giusta distanza

23:15 True Story

01:10 In Onda

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:40 R.I.P. – Roast in Peace

23:40 No Time to Die

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Mechanic: Resurrection

23:40 Uss Indianapolis

01:40 Nudi e crudi

20 Venti

20:20 THE BIG BANG THEORY

21:10 Blade: Trinity

23:20 G.I. Joe – La nascita dei Cobra

01:19 Chicago Med

Rai 4

20:33 Criminal Minds XII ep.11

21:19 Barbarian

23:01 Madre (2009)

01:07 Cane che abbaia non morde

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:12 Apocalypse Now

00:10 L’ uomo che uccise Don Chisciotte

Rai 5

20:09 Rai News Giorno

20:12 L’albero dei miracoli

20:30 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dalla Guinea alla Nigeria, sulle rotte della migrazione illegale – 16/08/2019

21:23 Noos Esplorazioni – S1E1 – Libertà la leggenda delle aquile

22:16 Viaggi nelle terre del Nord – S1E1

23:11 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E5 – Trevigiano, gioia saturnina

00:06 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Buone vacanze

21:10 Scordato

23:00 Morte di un commesso viaggiatore

01:20 Il 6° giorno (Film)

Rai Premium

21:20 Uno sbirro in appennino – S1E7 – Lo scheletro in cravatta

22:20 Uno sbirro in appennino – S1E8 – I morti antichi

23:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E1

00:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E2

01:15 La Squadra – S3E29

Cielo

20:25 Friends

21:15 Atomic Shark

22:55 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord

01:40 119 giorni alla deriva

Twentyseven

20:15 La signora del West

21:11 L’uomo che fissa le capre

22:52 Come ammazzare il capo… e vivere felici

00:38 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:05 Joyful Noise – Armonie del cuore

23:10 Meeting di Rimini: Scrutando il cielo di Gerusalemme

00:05 Nowhere Special – Una storia d’amore

01:40 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Duplex – Un appartamento per tre

22:50 Alfie

00:45 Across the Universe

La 5

20:02 Terra Amara

21:10 Mio fratello, mia sorella

23:19 Yoga Radio Estate

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:45 Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro

01:35 La clinica del pus

Cine34

21:00 La banda del gobbo

23:00 Polizia accusa: Il servizio segreto uccide

00:46 Giggi il bullo

Focus

20:27 Alieni: I casi riaperti

21:20 Cuba: meraviglie della natura

23:18 Al limite con…

00:10 Cose che ti aspettano al buio

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:24 The Closer

21:16 Delitto in Amboise

23:10 C.S.I. Miami

00:52 The Irrational

Italia 2

20:10 One Piece

21:05 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

22:52 American Pie – Nudi alla meta

00:51 Holly e Benji Forever

DMAX

21:40 Undercut: l’oro di legno

23:50 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

01:35 KO! Botte da strada

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Raffaello

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – L’Inghilterra degli Hooligans – 19/02/2026

21:10 L’Italia della Repubblica – La stagione della solidarietà nazionale

22:05 I cacciatori del cielo

23:35 a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Avanti un altro – prime time

23:14 The wall

00:21 SandraRaimondo Show

Foto di repertorio