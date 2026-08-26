Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TG1
20:30 L’Eredità summer
21:30 Il Gattopardo
23:55 TG1 Sera
00:00 Il Gattopardo
00:55 Che tempo fa
01:00 Reazione a catena
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Boston Blue S1E10 – Dure verità
22:07 Boston Blue S1E11 – Segreti di famiglia
22:56 Boston Blue S1E12 – Il ritorno dei Mano Sangriento
23:40 Fatti sentire Festival 2026
01:05 I Giochi di Taranto
01:31 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Trilok Gurtu – Puntata del 18/10/2022
20:50 Un posto al sole – EP7013
21:15 La fuitina di Agata – Un giorno in Pretura – Puntata del 29/04/2025
23:10 Appresso alla musica – Puntata del 02/05/2024
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 sVista
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Johnny Stecchino
23:53 Io e mia sorella
01:56 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Back to Black – PrimaTv
00:01 Tg5
00:39 Rocketman
Italia 1
20:35 NCIS – Unità Anticrimine
21:23 Chicago P.D. – PrimaTv
23:46 Law & Order: Unità Speciale
00:33 Cold Case – Delitti irrisolti
01:19 Studio Aperto – La giornata
01:31 Sport Mediaset – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La giusta distanza
23:15 True Story
01:10 In Onda
TV8
20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:40 R.I.P. – Roast in Peace
23:40 No Time to Die
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Mechanic: Resurrection
23:40 Uss Indianapolis
01:40 Nudi e crudi
20 Venti
20:20 THE BIG BANG THEORY
21:10 Blade: Trinity
23:20 G.I. Joe – La nascita dei Cobra
01:19 Chicago Med
Rai 4
20:33 Criminal Minds XII ep.11
21:19 Barbarian
23:01 Madre (2009)
01:07 Cane che abbaia non morde
Iris
20:12 Walker Texas Ranger
21:12 Apocalypse Now
00:10 L’ uomo che uccise Don Chisciotte
Rai 5
20:09 Rai News Giorno
20:12 L’albero dei miracoli
20:30 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dalla Guinea alla Nigeria, sulle rotte della migrazione illegale – 16/08/2019
21:23 Noos Esplorazioni – S1E1 – Libertà la leggenda delle aquile
22:16 Viaggi nelle terre del Nord – S1E1
23:11 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E5 – Trevigiano, gioia saturnina
00:06 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – Buone vacanze
21:10 Scordato
23:00 Morte di un commesso viaggiatore
01:20 Il 6° giorno (Film)
Rai Premium
21:20 Uno sbirro in appennino – S1E7 – Lo scheletro in cravatta
22:20 Uno sbirro in appennino – S1E8 – I morti antichi
23:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E1
00:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E2
01:15 La Squadra – S3E29
Cielo
20:25 Friends
21:15 Atomic Shark
22:55 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord
01:40 119 giorni alla deriva
Twentyseven
20:15 La signora del West
21:11 L’uomo che fissa le capre
22:52 Come ammazzare il capo… e vivere felici
00:38 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:05 Joyful Noise – Armonie del cuore
23:10 Meeting di Rimini: Scrutando il cielo di Gerusalemme
00:05 Nowhere Special – Una storia d’amore
01:40 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Duplex – Un appartamento per tre
22:50 Alfie
00:45 Across the Universe
La 5
20:02 Terra Amara
21:10 Mio fratello, mia sorella
23:19 Yoga Radio Estate
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:45 Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro
01:35 La clinica del pus
Cine34
21:00 La banda del gobbo
23:00 Polizia accusa: Il servizio segreto uccide
00:46 Giggi il bullo
Focus
20:27 Alieni: I casi riaperti
21:20 Cuba: meraviglie della natura
23:18 Al limite con…
00:10 Cose che ti aspettano al buio
Giallo
21:10 L’Ispettore Barnaby
01:10 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:24 The Closer
21:16 Delitto in Amboise
23:10 C.S.I. Miami
00:52 The Irrational
Italia 2
20:10 One Piece
21:05 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare
22:52 American Pie – Nudi alla meta
00:51 Holly e Benji Forever
DMAX
21:40 Undercut: l’oro di legno
23:50 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
01:35 KO! Botte da strada
Rai Storia
20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Raffaello
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – L’Inghilterra degli Hooligans – 19/02/2026
21:10 L’Italia della Repubblica – La stagione della solidarietà nazionale
22:05 I cacciatori del cielo
23:35 a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande
00:30 Rai News Notte
00:35 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:11 Avanti un altro – prime time
23:14 The wall
00:21 SandraRaimondo Show
Foto di repertorio