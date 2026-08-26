Roma – Tragico incidente nella mattinata di oggi, 26 agosto 2026, sulla via Flaminia: un morto.

Roma, incidente tra moto e auto su via Flaminia: un morto. Strada chiusa

A causa di un incidente stradale, il traffico è stato temporaneamente bloccato sulla strada statale 3 “Via Flaminia”, al km 17,600 a Roma.

Nel sinistro, che ha richiesto l’intervento di un elisoccorso, sono rimasti coinvolti una moto e un’autovettura.

Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Purtroppo, in seguito al sinistro stradale, la persona in sella al mezzo a due ruote è deceduta.

Foto di repertorio