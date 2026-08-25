A distanza di una settimana dal terribile femminicidio che ha sconvolto la città, Colleferro rivolge il suo ultimo saluto a Joanna: oggi, 25 agosto 2026, si sono tenuti i funerali della donna uccisa dal marito a Colle Sant’Antonino.

Nella giornata di oggi, 25 agosto, Colleferro si è fermata per Joanna, la donna di 50 anni e madre di cinque figli, uccusa dal marito nel pomeriggio del 18 agosto scorso. Alle ore 11:00 le sirene delle fabbriche hanno attraversato il silenzio della città, in concomitanza con l’inizio delle esequie.

Numerosi cittadini e diverse cariche istituzionali si sono recati presso il Palazzetto dello Sport, per rivolgere l’ultimo saluto alla donna e stringersi attorno ai figli e ai familiari della vittima. Una cerimonia sobria, composta: un lungo e commosso applauso ha accolto il feretro di Joanna, per poi salutarla allo stesso modo alla fine della funzione.

In occasione delle esequie era stato indetto il lutto cittadino: un dolore, quello per la morte della donna, quindi profondamente sentito dall’intera comunità. La Messa è stata celebrata dal vescovo Stefano Russo, di cui riportiamo l’intera omelia di seguito: