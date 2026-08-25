Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 L’Eredità summer

21:30 Lassie torna a casa

23:15 TG1 Sera

23:20 Zucchero di stelle

01:20 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Angeli e demoni

23:45 Taormina Film Festival 2026

01:10 I Giochi di Taranto

01:30 Meteo 2

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 Il segreto del Sahara

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Salvador Sobral – Via Dei Matti n°0 – Puntata del 28/09/2022

20:50 Un posto al sole – EP7012

21:15 Pooh. Un attimo ancora

23:00 The Korean Game – Il Fattore Umano – Puntata del 14/01/2025

23:45 Blob

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Le grandi domande di freedom – PrimaTv

00:17 Fuga per la vittoria

Canale 5

20:00 Tg5

20:36 La ruota della fortuna

21:20 Nata per te

23:53 Tg5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Yoga Radio Estate

00:29 Abandoned

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Amsterdam

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 No Time to Die

00:35 Venom: La furia di Carnage

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone

23:55 Alessandro Siani – Off Line

01:15 Nudi e crudi

20 Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:07 G.I. Joe – La nascita dei Cobra

23:13 The Equalizer

01:30 Chicago Med

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.9

21:19 Special Forces – Liberate l’ostaggio

23:10 The Survivalist

00:41 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 I quattro del Texas

23:26 L’ indiana bianca

01:16 L’ultima missione

Rai 5

20:29 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Senegal – Guinea, crocevia di storie e difficoltà – 09/08/2019

21:24 Il tempo che ci vuole

23:13 18 regali

01:08 Rai News Notte

01:09 Il sogno di Jacob

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Tutto in ordine

21:10 Taras il magnifico

23:20 Transcendence

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 I vichinghi

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E3 – Terrarossa

23:10 Uno sbirro in appennino – S1E5 – Il killer dei ladri

00:05 Uno sbirro in appennino – S1E6 – La resa dei conti

01:10 La Squadra – S3E28

Cielo

20:25 Friends

22:50 Escobar Il fascino del male

00:40 Super Storm: L’ultima tempesta

Twentyseven

20:15 La signora del West

21:10 Come ammazzare il capo… e vivere felici

23:01 Asterix & Obelix: Il regno di mezzo

01:03 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Tempo di amare

22:50 Meeting di Rimini

23:40 Il sogno di Valentina

01:05 Retroscena

01:25 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Un colpo perfetto

23:20 Il talento di Mr. Ripley

01:55 Terzo grado

La 5

20:05 Terra Amara

21:10 Un amore senza fine

23:07 Alex & me

00:41 If You Love

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:40 S.O.S Acne

23:10 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Belli di papà

22:58 Com’èbello far l’amore

00:46 Mi faccio la barca

Focus

20:27 Alieni: I casi riaperti

21:20 Parassiti: i criminali della natura – PrimaTv

22:15 La nostra Africa: Professionisti della natura – PrimaTv

23:25 Abusir: La necropoli dei misteri

01:07 Alieni: I casi riaperti

Giallo

21:10 Shetland

23:25 Vera

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:21 The Closer

21:13 The Irrational

22:54 C.S.I. Miami

Italia 2

20:01 One Piece

21:02 American dad! – PrimaTv

22:50 Lupin III – La partita italiana

00:40 Holly e Benji Forever

DMAX

21:40 Aeroporto di Roma: traffico illegale

22:40 L’occhio del ciclone

Rai Storia

20:00 e – Archeo Parchi archeologici – Sibari

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Senghor, il Presidente Poeta – 10/12/2024

21:10 Un’epoca nuova – Cultura. Il popolare e l’intellettuale (pt.9)

22:10 Che magnifica impresa – La magia del cinema italiano

23:05 L’Italia della Repubblica – I diritti e le conquiste delle donne

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:47 Tu si que vales

01:44 The wall

Foto di repertorio