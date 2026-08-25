Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 L’Eredità summer
21:30 Lassie torna a casa
23:15 TG1 Sera
23:20 Zucchero di stelle
01:20 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Angeli e demoni
23:45 Taormina Film Festival 2026
01:10 I Giochi di Taranto
01:30 Meteo 2
01:35 Appuntamento al cinema
01:40 Il segreto del Sahara
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Salvador Sobral – Via Dei Matti n°0 – Puntata del 28/09/2022
20:50 Un posto al sole – EP7012
21:15 Pooh. Un attimo ancora
23:00 The Korean Game – Il Fattore Umano – Puntata del 14/01/2025
23:45 Blob
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Le grandi domande di freedom – PrimaTv
00:17 Fuga per la vittoria
Canale 5
20:00 Tg5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Nata per te
23:53 Tg5
Italia 1
20:35 NCIS – Unità Anticrimine
21:22 Yoga Radio Estate
00:29 Abandoned
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
23:15 Amsterdam
TV8
20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 No Time to Die
00:35 Venom: La furia di Carnage
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone
23:55 Alessandro Siani – Off Line
01:15 Nudi e crudi
20 Venti
20:14 THE BIG BANG THEORY
21:07 G.I. Joe – La nascita dei Cobra
23:13 The Equalizer
01:30 Chicago Med
Rai 4
20:34 Criminal Minds XII ep.9
21:19 Special Forces – Liberate l’ostaggio
23:10 The Survivalist
00:41 Anica appuntamento al cinema
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:13 I quattro del Texas
23:26 L’ indiana bianca
01:16 L’ultima missione
Rai 5
20:29 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Senegal – Guinea, crocevia di storie e difficoltà – 09/08/2019
21:24 Il tempo che ci vuole
23:13 18 regali
01:08 Rai News Notte
01:09 Il sogno di Jacob
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – Tutto in ordine
21:10 Taras il magnifico
23:20 Transcendence
01:20 Anica – Appuntamento al cinema
01:25 I vichinghi
Rai Premium
21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E3 – Terrarossa
23:10 Uno sbirro in appennino – S1E5 – Il killer dei ladri
00:05 Uno sbirro in appennino – S1E6 – La resa dei conti
01:10 La Squadra – S3E28
Cielo
20:25 Friends
22:50 Escobar Il fascino del male
00:40 Super Storm: L’ultima tempesta
Twentyseven
20:15 La signora del West
21:10 Come ammazzare il capo… e vivere felici
23:01 Asterix & Obelix: Il regno di mezzo
01:03 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Tempo di amare
22:50 Meeting di Rimini
23:40 Il sogno di Valentina
01:05 Retroscena
01:25 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Un colpo perfetto
23:20 Il talento di Mr. Ripley
01:55 Terzo grado
La 5
20:05 Terra Amara
21:10 Un amore senza fine
23:07 Alex & me
00:41 If You Love
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:40 S.O.S Acne
23:10 The Bad Skin Clinic
Cine34
21:00 Belli di papà
22:58 Com’èbello far l’amore
00:46 Mi faccio la barca
Focus
20:27 Alieni: I casi riaperti
21:20 Parassiti: i criminali della natura – PrimaTv
22:15 La nostra Africa: Professionisti della natura – PrimaTv
23:25 Abusir: La necropoli dei misteri
01:07 Alieni: I casi riaperti
Giallo
21:10 Shetland
23:25 Vera
01:20 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:21 The Closer
21:13 The Irrational
22:54 C.S.I. Miami
Italia 2
20:01 One Piece
21:02 American dad! – PrimaTv
22:50 Lupin III – La partita italiana
00:40 Holly e Benji Forever
DMAX
21:40 Aeroporto di Roma: traffico illegale
22:40 L’occhio del ciclone
Rai Storia
20:00 e – Archeo Parchi archeologici – Sibari
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Senghor, il Presidente Poeta – 10/12/2024
21:10 Un’epoca nuova – Cultura. Il popolare e l’intellettuale (pt.9)
22:10 Che magnifica impresa – La magia del cinema italiano
23:05 L’Italia della Repubblica – I diritti e le conquiste delle donne
00:00 Rai News Notte
00:05 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:47 Tu si que vales
01:44 The wall
Foto di repertorio