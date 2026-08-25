Roma, le fiamme minacciano un anziano allettato: il gesto eroico di tre Carabiniere

Un intervento tempestivo e decisivo che ha evitato una tragedia quello messo in atto nel pomeriggio del 23 agosto scorso da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Roma IV Miglio Appio, composta da tre donne dell’Arma.

La vicenda

Intorno alle 18:15, mentre transitavano lungo via al Quarto Miglio, le tre militari si sono accorte di un denso fumo nero che si sprigionava dal balcone di un appartamento al primo piano di una palazzina. Senza esitare, sono entrate nello stabile per raggiungere l’abitazione, diversa da quella interessata dall’incendio, in cui si trovava un anziano di 85 anni, allettato a causa di un’importante disabilità e nell’impossibilità di muoversi autonomamente.

I Carabinieri, unitamente ad alcuni residenti, sono riusciti ad accedere nei locali e a trarre in salvo l’uomo, portandolo di peso all’esterno prima che le fiamme e le dense esalazioni si propagassero all’interno dell’appartamento saturandolo.

L’incendio, domato dai Vigili del Fuoco, ha interessato solo l’area del balcone ed è stato innescato probabilmente accidentalmente da un accendino lasciato su un divanetto ed esposto al sole.

A causa del fumo inalato nelle fasi del soccorso, due delle tre Carabiniere sono state trasportate dal 118 negli ospedali “San Giovanni” e “Vannini”, riportando rispettivamente 1 e 4 giorni di prognosi. Illesa la terza donna carabiniere e l’anziano tratto in salvo.