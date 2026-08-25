Esplosione palazzina a Cassino: gli ultimi aggiornamenti

Esplosione a Cassino: gli ultimi aggiornamenti.

Gli aggiornamenti

In seguito a quanto avvenuto ieri a Cassino, i Vigili del Fuoco confermano che continueranno con le operazioni di messa in sicurezza della palazzina interessata dall’esplosione, mentre invece il recupero dei beni di prima necessità per le famiglie coinvolte è quasi terminato.

L’edificio è stato dichiarato inagibile: nella giornata di ieri, il sindaco della Città Martire ha emesso l’ordinanza. Il GIP è stato sul posto e al termine delle operazioni effettuate dai Vigili del Fuoco, l’edificio verrà posto sotto sequestrato.

Al momento dell’esplosione due delle tre unità abitative confinanti con l’unità dove c’è stata l’esplosione non avevano persone all’interno. La donna presente al momento dell’esplosione nell’altra abitazione confinante rimasta è stata soccorsa in quanto in stato di shock.