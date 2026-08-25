Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla dal primo pomeriggio di oggi, 25 agosto 2026. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile della nostra Regione.
Maltempo nel Lazio: pioggia e temporali nel pomeriggio di oggi. L’allerta meteo
Stando a quanto si apprende dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
L’allerta meteo ha validità dal primo pomeriggio di oggi e per le prossime 3-6 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio