Controlli a Colleferro e dintorni: 4 denunce e due segnalazioni, il bilancio

Non si fermano i servizi di prevenzione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che anche nell’ultimo fine settimana hanno intensificato il dispositivo di controllo del territorio.

Il bilancio

L’obiettivo è innalzare gli standard di sicurezza e contrastare i furti nelle abitazioni durante l’assenza dei proprietari, un fenomeno che nei mesi estivi torna puntualmente all’attenzione delle forze dell’ordine.

Il bilancio dell’attività straordinaria parla di quattro persone denunciate e due segnalate alla Prefettura di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, sabato sera a Valmontone i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica di Velletri due donne, di 42 e 23 anni, di origini sudamericane e residenti nella Capitale, con l’accusa di furto aggravato e commesso in concorso. Le due sono state sorprese subito dopo aver asportato capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 2.000 euro, poi restituiti al legittimo proprietario.

Poche ore più tardi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro hanno denunciato una ventenne di Valmontone, sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla legge.

Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione di Gorga, impegnati nei controlli nei pressi della movida colleferrina, hanno denunciato un ventenne di Artena per guida reiterata senza patente, mai conseguita.

Nell’ambito dello stesso servizio coordinato, i Carabinieri di Artena hanno segnalato alla Prefettura di Roma un ventenne del posto, fermato a piedi in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale. Stessa sorte per un trentasettenne di Colleferro, sorpreso a piedi in corso Turati anch’egli con una modica quantità della stessa sostanza.

Nel corso del servizio straordinario sono state controllate 81 persone, 13 delle quali già sottoposte a misure restrittive della libertà personale, e 63 veicoli. Al termine dei controlli sono state ritirate 3 patenti di guida ed elevate 9 sanzioni al Codice della Strada nei confronti di automobilisti indisciplinati, per un importo complessivo superiore ai 2.000 euro.

Un’attività, quella dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che conferma l’impegno quotidiano sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini, in linea con le direttive del Comando Provinciale Carabinieri di Roma.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.