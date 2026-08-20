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Maltempo nel Lazio, pioggia e temporali domani: l’allerta meteo

Di Redazione -
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Maltempo sul Lazio, allerta meteo: venti e temporali nelle prossime ore

Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 21 agosto 2026. I dettagli sul bollettino appena diramato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione.

Maltempo nel Lazio: l’allerta meteo

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

L’allerta ha validità dal mattino di domani e per le successive 12-18 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

Foto di repertorio