Maltempo nel Lazio, pioggia e temporali domani: l’allerta meteo

Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 21 agosto 2026. I dettagli sul bollettino appena diramato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione.
Maltempo nel Lazio: l’allerta meteo
Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
L’allerta ha validità dal mattino di domani e per le successive 12-18 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio