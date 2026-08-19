Roma. Sorpreso con un bagaglio “stupefacente”: sequestrati oltre 7 chili di cocaina

Bastano pochi secondi ed un occhio allenato per intercettare un carico molto particolare. È quanto accaduto alla stazione di Roma Termini, dove gli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio hanno messo a segno il sequestro di 7,8 kg di cocaina ed eroina, nascosti con cura in un bagaglio apparentemente innocuo.

L’intervento della Polizia di Stato

Tutto è iniziato da un controllo di routine a bordo di un treno AV in sosta presso lo scalo FS di Roma Termini e diretto a sud: tra i passeggeri, l’attenzione degli operatori è stata catturata da un giovane con uno zaino eccessivamente voluminoso e pesante al seguito.

Ad insospettire gli agenti non è stato il passeggero, ma il suo bagaglio: all’interno dello zaino infatti c’erano numerosi contenitori per alimenti, tutti ermeticamente chiusi, ma con saldature irregolari e peso non omogeneo tra loro. La piccola anomalia è stata sufficiente per approfondire il controllo.

Una volta in ufficio, i contenitori sono stati aperti ed al loro interno sono state scoperte decine di involucri di sostanza stupefacente, tutti artigianalmente confezionati in cellophane trasparente e marcati con sigle differenti, all’interno di ognuno dei 16 contenitori: 617 ovuli di peso variabile tra i 10 e i 15 grammi, per un totale di 7,812 kg di sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato.

Il valore della droga sequestrata, se immesso sul mercato, avrebbe superato 1 milione di euro.

Lo straniero, un ventisettenne nigeriano regolare sul territorio nazionale ed incensurato, è stato arrestato immediatamente e tradotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte sono inerenti la fase delle indagini preliminari e che pertanto, per l’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile.