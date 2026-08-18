Notizia bruttissima nel pomeriggio di oggi, 18 agosto 2026, a Colleferro, dove si è registrato un femminicidio.

Femminicidio a Colleferro: uomo accoltella la moglie. Ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni del caso, un uomo avrebbe accoltellato la moglie, causandone il decesso. Il terribile episodio si è verificato nella zona di Colle Sant’ Antonino.

Forze dell’Ordine sul posto; seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 19:35

Da ulteriori informazioni che trapelano sulla notizia, la vittima sarebbe una donna di circa 50 anni, di origine polacca. Il responsabile dell’omicidio è stato fermato vicino all’abitazione e ora si trova in stato di fermo presso il commissariato di Colleferro. La Procura di Velletri indaga per femminicidio. La donna sarebbe stata accoltellata al culmine di una lite.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio