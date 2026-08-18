Colleferro – Nuova edizione della Festa di Valle Purera, in programma da giovedì 20 a domenica 23 agosto 2026: ecco tutti i dettagli.
Colleferro. Festa di Valle Purera dal 20 agosto: il programma sulla nuova edizione
Quattro serate all’aperto animeranno il quartiere con musica, spettacoli, attività di pubblica utilità e momenti dedicati alle realtà sportive del nostro territorio. Tutte le serate saranno presentate da Chiara Binaco.
La manifestazione si concluderà il 27 agosto 2026 con l’estrazione della lotteria presso la sede di Via Amerigo Vespucci, 16.
Il programma completo di ciascun appuntamento è consultabile nella locandina in evidenza.