Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Emma e il Giaguaro Nero
23:25 TG1 Sera
23:30 Tuesday Club – Il talismano della felicità
01:15 Che tempo fa
01:20 Reazione a catena
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Palermo Milano – Solo andata
23:10 Milano Palermo – Il ritorno
00:55 Calibro 9
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 17/02/2026
20:45 Via Dei Matti n°0 – Christian Mascetta – Puntata del 27/12/2023
21:20 Io, noi e Gaber
23:45 TG3 Sera
23:55 Meteo 3
00:00 L’Equipaggio – Il Fattore Umano – Puntata del 28/01/2025
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:32 Le grandi domande di freedom – PrimaTv
00:07 Alexander
Canale 5
20:00 Tg5
20:34 La ruota della fortuna
21:20 Il mio amico Tempesta – PrimaTv
23:46 Tg5
00:27 Vizi di famiglia
Italia 1
20:31 NCIS – Unità Anticrimine
21:18 Yoga Radio Estate
00:00 The Watchers – Loro ti guardano – PrimaTv
01:41 Studio Aperto – La giornata
01:53 Sport Mediaset – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Tre manifesti a Ebbing, Missouri
23:15 Fargo
01:00 Tg La7
01:10 In Onda
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Spectre
00:10 Venom
NOVE
20:40 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Alessandro Siani – Off Line
23:00 Comedy Match
00:50 Nudi e crudi
20 Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:08 The Equalizer – PrimaTv
00:19 Fighting
01:58 Chicago Med
Rai 4
20:37 Criminal Minds XI ep.21
21:18 Hood Witch – Roqya
22:49 Venom – La morte è solo l’inizio
00:09 Anica appuntamento al cinema
00:12 Trauma S1E2 – Episodio 2
01:01 The Dogs
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:11 L’ indiana bianca
23:07 L’anno del Dragone
01:31 Scoop
Rai 5
20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – Bombay e il deserto del Rajasthan – 13/08/2018
21:23 Mia
23:10 Indagine su una storia d’amore
00:55 Rock Legends: Elton John
01:17 Rai News Notte
01:20 Overland 19 – Le Indie di Overland – Bombay e il deserto del Rajasthan – 13/08/2018
Rai Movie
20:50 Stanlio e Ollio – Grandi affari
21:10 Khartoum
23:20 10 in amore
01:25 Anica – Appuntamento al cinema
01:30 Mezzogiorno e mezzo di fuoco
Rai Premium
21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E2 – Se vuoi morir
23:15 Uno sbirro in appennino – S1E3 – Il caso degli spiriti
00:20 Uno sbirro in appennino – S1E4 – Ad opera di ignoti
Cielo
20:15 Friends
21:20 Outlander
23:40 Le otto montagne
Twentyseven
20:15 La signora del West
21:11 Cattivi vicini 2
22:49 Animal House
00:46 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Tempo di amare
23:00 Una casa tutta per noi
00:55 Retroscena
01:20 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Ore 10: calma piatta
23:05 Marilyn
00:55 Ubriaco d’amore
La 5
20:06 Terra Amara
21:10 40 sono i nuovi 20
22:56 4 amiche e un paio di jeans 2
01:03 If You Love
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:40 S.O.S Acne
23:10 The Bad Skin Clinic
Cine34
21:00 SMS – Sotto mentite spoglie
22:45 Dove vai in vacanza?
01:32 Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste
Focus
20:33 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Natura – Meraviglie per un anno – PrimaTv
22:13 La nostra Africa: Professionisti della natura – PrimaTv
23:35 I segreti della piramide perduta
01:19 Qui a Coule’ Le Koursk?
Giallo
21:10 Shetland
23:25 Vera
01:20 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:24 The Closer
21:14 The Irrational
22:46 C.S.I. Miami
Italia 2
20:05 One Piece
21:00 American dad!
22:54 Chi trova lupin trova un tesoro
00:38 Holly e Benji Forever
01:51 My Hero Academia
DMAX
21:40 Aeroporto di Roma: traffico illegale
22:40 L’occhio del ciclone
Rai Storia
20:00 e – Archeo Parchi archeologici. Sirmione e Desenzano
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Le dive del dopoguerra – 18/03/2026
21:10 Un’epoca nuova – Mezzogiorno tra luci e ombre (pt.8)
22:10 Che magnifica impresa – L’Italia che veste il mondo
23:05 L’Italia della Repubblica – Gli anni di piombo
00:00 Eventi – Linea diretta, 1985 – Intervista a Cesare Romiti
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:46 Tu si que vales
01:32 The wall
Foto di repertorio