Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Emma e il Giaguaro Nero

23:25 TG1 Sera

23:30 Tuesday Club – Il talismano della felicità

01:15 Che tempo fa

01:20 Reazione a catena

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Palermo Milano – Solo andata

23:10 Milano Palermo – Il ritorno

00:55 Calibro 9

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 17/02/2026

20:45 Via Dei Matti n°0 – Christian Mascetta – Puntata del 27/12/2023

21:20 Io, noi e Gaber

23:45 TG3 Sera

23:55 Meteo 3

00:00 L’Equipaggio – Il Fattore Umano – Puntata del 28/01/2025

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:32 Le grandi domande di freedom – PrimaTv

00:07 Alexander

Canale 5

20:00 Tg5

20:34 La ruota della fortuna

21:20 Il mio amico Tempesta – PrimaTv

23:46 Tg5

00:27 Vizi di famiglia

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Yoga Radio Estate

00:00 The Watchers – Loro ti guardano – PrimaTv

01:41 Studio Aperto – La giornata

01:53 Sport Mediaset – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Tre manifesti a Ebbing, Missouri

23:15 Fargo

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Spectre

00:10 Venom

NOVE

20:40 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Alessandro Siani – Off Line

23:00 Comedy Match

00:50 Nudi e crudi

20 Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:08 The Equalizer – PrimaTv

00:19 Fighting

01:58 Chicago Med

Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.21

21:18 Hood Witch – Roqya

22:49 Venom – La morte è solo l’inizio

00:09 Anica appuntamento al cinema

00:12 Trauma S1E2 – Episodio 2

01:01 The Dogs

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:11 L’ indiana bianca

23:07 L’anno del Dragone

01:31 Scoop

Rai 5

20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – Bombay e il deserto del Rajasthan – 13/08/2018

21:23 Mia

23:10 Indagine su una storia d’amore

00:55 Rock Legends: Elton John

01:17 Rai News Notte

01:20 Overland 19 – Le Indie di Overland – Bombay e il deserto del Rajasthan – 13/08/2018

Rai Movie

20:50 Stanlio e Ollio – Grandi affari

21:10 Khartoum

23:20 10 in amore

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 Mezzogiorno e mezzo di fuoco

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E2 – Se vuoi morir

23:15 Uno sbirro in appennino – S1E3 – Il caso degli spiriti

00:20 Uno sbirro in appennino – S1E4 – Ad opera di ignoti

Cielo

20:15 Friends

21:20 Outlander

23:40 Le otto montagne

Twentyseven

20:15 La signora del West

21:11 Cattivi vicini 2

22:49 Animal House

00:46 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Tempo di amare

23:00 Una casa tutta per noi

00:55 Retroscena

01:20 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Ore 10: calma piatta

23:05 Marilyn

00:55 Ubriaco d’amore

La 5

20:06 Terra Amara

21:10 40 sono i nuovi 20

22:56 4 amiche e un paio di jeans 2

01:03 If You Love

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:40 S.O.S Acne

23:10 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 SMS – Sotto mentite spoglie

22:45 Dove vai in vacanza?

01:32 Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste

Focus

20:33 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Natura – Meraviglie per un anno – PrimaTv

22:13 La nostra Africa: Professionisti della natura – PrimaTv

23:35 I segreti della piramide perduta

01:19 Qui a Coule’ Le Koursk?

Giallo

21:10 Shetland

23:25 Vera

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:24 The Closer

21:14 The Irrational

22:46 C.S.I. Miami

Italia 2

20:05 One Piece

21:00 American dad!

22:54 Chi trova lupin trova un tesoro

00:38 Holly e Benji Forever

01:51 My Hero Academia

DMAX

21:40 Aeroporto di Roma: traffico illegale

22:40 L’occhio del ciclone

Rai Storia

20:00 e – Archeo Parchi archeologici. Sirmione e Desenzano

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Le dive del dopoguerra – 18/03/2026

21:10 Un’epoca nuova – Mezzogiorno tra luci e ombre (pt.8)

22:10 Che magnifica impresa – L’Italia che veste il mondo

23:05 L’Italia della Repubblica – Gli anni di piombo

00:00 Eventi – Linea diretta, 1985 – Intervista a Cesare Romiti

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:46 Tu si que vales

01:32 The wall

Foto di repertorio