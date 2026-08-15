Roma, Sapienza prima università in Italia e 153ª a livello globale

L’Academic Ranking of World Universities (ARWU), pubblicato il 15 agosto 2026, conferma la Sapienza in vetta alla classifica delle migliori università al mondo.

La classifica

Sapienza è la prima università in Italia e 153ª a livello globale secondo i dati forniti dall’organizzazione indipendente ShanghaiRanking Consultancy che cura il ranking, tra i più importanti nel settore dell’istruzione superiore.

“Il primato italiano per il quinto anno consecutivo e la 153ª posizione a livello globale – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – confermano ancora una volta l’eccellenza della Sapienza nel panorama internazionale. È un risultato particolarmente significativo che riconosce la qualità della nostra ricerca e il valore dei nostri ricercatori e delle nostre ricercatrici. La conferma ai vertici della classifica ARWU, insieme ai risultati ottenuti negli ultimi sei anni nei principali ranking internazionali, testimonia la solidità del percorso intrapreso dalla Sapienza e la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Un percorso reso possibile dall’impegno di tutta la comunità universitaria – docenti, ricercatori e ricercatrici, studenti e studentesse e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario – che oggi rappresenta un patrimonio concreto su cui l’Ateneo può continuare a costruire, con ambizione, i propri prossimi traguardi.”

ARWU considera le migliori 1000 università mondiali su oltre 2500 censite e circa 18.000 stimate al mondo. I parametri di valutazione sono 6: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Questi parametri sono poi correlati con lo staff accademico, dando un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%).

Sotto il profilo dei posizionamenti internazionali, il 2026 ha rappresentato un anno da record per la Sapienza. Secondo la classifica per materia dell’agenzia QS pubblicata il 25 marzo, l’Università si è confermata per la sesta volta consecutiva al vertice mondiale in Classics & Ancient History. L’Ateneo ha inoltre registrato tre materie nella top 10 globale, un primato assoluto per il sistema universitario italiano.

Anche nel ranking generale QS World University Rankings 2027, pubblicato il 18 giugno, Sapienza ha ottenuto il suo migliore risultato nella classifica, posizionandosi 111ª al mondo in testa alle università generaliste e seconda assoluta in Italia. L’Ateneo infine ha confermato per il 15esimo anno consecutivo, il primato nazionale e in 129ª posizione globale, nel ranking 2026 dell’agenzia Center for World University Rankings (Cwur), pubblicato il 1 giugno.

Vedi la classifica: http://www.shanghairanking.com/.

Foto di repertorio