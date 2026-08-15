Roma, si perde tra la folla: momenti di apprensione per una ragazzina

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio del 13 agosto scorso nel Centro Storico, dove una ragazzina di 12 anni, in visita a Roma con la famiglia, si è smarrita tra la folla, facendo perdere le proprie tracce.

La vicenda a lieto fine

Erano circa le 16.30 del 12 agosto quando i genitori, mentre si trovavano nella zona del Colosseo, si sono rivolti, visibilmente preoccupati, a una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio nell’area, chiedendo aiuto per ritrovare la figlia, della quale avevano perso le tracce poco prima.

Gli agenti hanno immediatamente raccolto le prime informazioni utili e la descrizione della minore, attivando senza perdere tempo le ricerche. Contestualmente, attraverso la Centrale Operativa Lupa, è stata diramata una nota di ricerca a tutte le pattuglie in servizio nella zona. Le ricerche sono partite subito dall’area del Colosseo e si sono progressivamente estese lungo via dei Fori Imperiali, in direzione di piazza Venezia.

In pochissimo tempo, gli agenti sono riusciti a individuare la 12enne nei pressi dei Fori Imperiali. La ragazzina, visibilmente provata e disidratata a causa del caldo, è stata subito assistita dagli operatori, che hanno provveduto a fornirle alcune bevande fresche, comunicando alla Centrale Operativa l’avvenuto ritrovamento.

Poco dopo sono arrivati i genitori che, dopo minuti di paura e apprensione, hanno finalmente potuto riabbracciare la propria figlia, sana e salva.

Una vicenda conclusasi in tempi rapidissimi grazie alla tempestività dell’intervento e al coordinamento del personale, che testimonia ancora una volta il ruolo della Polizia Locale non solo nelle attività di controllo, prevenzione e contrasto degli illeciti, ma anche nella quotidiana attività di assistenza e tutela delle persone in difficoltà.