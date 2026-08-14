Esplosione a Colleferro, accertamenti in corso: la dichiarazione del sindaco Calamita

Incendio ed esplosione alla ex Simmel Difesa, ora KNDS, al Quarto Chilometro: quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 agosto 2026, ha fortemente scosso i cittadini di Colleferro. Appurata l’assenza di vittime e feriti, ora ci si interroga sulla sicurezza e sull’impatto ambientale.

Abbiamo chiesto al primo cittadino, Giulio Calamita, una dichiarazione su quanto accaduto.

Esplosione a Colleferro: la dichiarazione del sindaco Giulio Calamita

“Come sappiamo tutti, intorno alle 14:50 del 13 agosto, c’è stata un’esplosione, causata da un incendio divampato prima, le cui cause ancora non sono note. Ci sono varie ricostruzioni ma le indagini sono ancora in corso.

Ieri, ci siamo immediatamente precipitati sul posto, per verificare che non ci fossero operai coinvolti: la memoria è andata subito all’incidente del 2007, quando purtroppo si registrarono una vittima e 13 feriti. In merito a questo, ho trovato piuttosto lugubre che qualcuno, non controllando, abbia diffuso la notizia dell’epoca, scatenando il panico. Nonostante l’emergenza, chiunque di noi deve stare attento a diffondere certe notizie: in qualsiasi caso, dall’altra parte ci sono le famiglie e i cari dei diretti interessati.

Detto questo, accertata l’assenza di vittime, l’incendio è stato domato rapidamente: le procedure di sicurezza sono state seguite, da quello che abbiamo appurato. Un ringraziamento sentito ai Vigili del Fuoco; sul posto, c’erano tutte le squadre della Protezione Civile ad attenderli per riempire le botti. Erano presenti anche le diverse Forze dell’Ordine, che è doveroso ringraziare. Allo stesso modo è doveroso dire che era presente un importante supporto sanitario, per ogni evenienza.

Come Comune abbiamo attivato il C.O.C e richiesto l’intervento di Arpa Lazio, che era stata contattata contestualmente dai Vigili del Fuoco. È intervenuto anche il Nucleo Specializzato dei Vigili del Fuoco per capire esattamente quali implicazioni ambientali si possano essere sviluppate. Siamo in una fase di attesa”: è quanto dichiarato alla nostra Redazione dal sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.

Foto di repertorio dell’esplosione di ieri