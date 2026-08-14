Choc nella periferia di Roma: il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato rinvenuto nell’armadio in un appartamento a Tor Bella Monaca.

Choc a Tor Bella Monaca: trovato il corpo senza vita di una 71enne in un armadio. Il figlio avrebbe ammesso l’omicidio. Indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, il cadavere di un’anziana di 71 anni è stato rinvenuto in un armadio. La macabra scoperta risale più o meno alla mezzanotte, in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca. L’allarme era stato lanciato da un familiare della vittima.

La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l’omicidio. L’ipotesi al momento più accreditata è che la donna sia stata uccisa al culmine dell’ennesima lite tra i due. Il corpo della vittima ha ferite alla testa e fratture al volto. Indagano i carabinieri di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio