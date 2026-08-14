Tragico incidente in provincia di Frosinone: morto un ragazzo di 22 anni

Tragedia senza fine alla vigilia di Ferragosto, in provincia di Frosinone: morto un ragazzo di soli 22 anni in seguito ad un terribile incidente stradale.

Tragico incidente in provincia di Frosinone: morto un ragazzo di soli 22 anni ad Amaseno. Indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, il sinistro si è verificato alle 7:30 di oggi, 14 agosto 2026, ad Amaseno, in via Collefiore. Il giovane, Matteo Giusti di 22 anni, residente a Frosinone, è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo: per motivi ancora da accertare, l’auto del giovane si è ribaltata in strada e la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, per prestare soccorso al giovane: purtroppo per il 22enne non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio