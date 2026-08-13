Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi,13 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E11 – Lontani

22:30 Doc – Nelle tue mani – S3E12 – La scossa

23:30 Doc – Nelle tue mani – S3E13 – Legàmi

23:55 TG1 Sera

00:00 Doc – Nelle tue mani – S3E13 – Legàmi

Rai 2

20:15 Europei di Atletica 2026 – 4a giornata (sessione serale) – prima parte

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica 2026 – 4a giornata (sessione serale) – terza parte

23:00 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E1

23:25 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E2

23:50 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E3

00:20 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E4

00:45 Fiore gemello

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 12/02/2026

20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E4 – Linee di confine

21:15 Kilimangiaro Estate – Puntata del 13/08/2026

23:20 TG3 Sera

23:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Zona bianca

00:34 Drive up

00:49 Pensa in grande

01:49 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 La ruota della fortuna

21:20 La guerra dei nonni – PrimaTv

23:38 Tg5

00:16 Com’è bello far l’amore

Italia 1

20:38 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Chicago Med – PrimaTv

23:05 Law & Order: Unita’ Speciale

00:39 Cold Case – Delitti irrisolti

01:30 Studio Aperto – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 50 volte il primo bacio

23:15 Uozzap Show

00:25 Tg La7

00:35 Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Quattro matrimoni

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 La Corrida

01:00 Nudi e crudi

20 Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:08 Godzilla II – King of the Monsters

23:27 Deep Impact

01:34 Chicago Med

Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.15

21:19 S.W.A.T. S8E7 – Genitori e figli

22:01 S.W.A.T. S8E8 – Radiazioni

22:39 S.W.A.T. S8E9 – Caccia aperta

23:21 Wolf Warrior

00:50 Anica appuntamento al cinema

00:54 Il mio nome è Vendetta

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:16 All is lost – Tutto è perduto

23:20 Green Zone

01:27 La fuga dell’assassino

Rai 5

20:28 Il mondo con gli occhi di Overland – Dall’Everest al Mustang, il cuore segreto del Nepal – 14/08/2025

21:21 Riccardo Muti in concerto

22:38 Borrowed Time. L’ultima decade di John Lennon

00:53 Rai News Notte

00:56 Il mondo con gli occhi di Overland – Dall’Everest al Mustang, il cuore segreto del Nepal – 14/08/2025

01:47 Isole: Tremiti

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Il tocco finale

21:10 L’amore fatale

22:50 La tela dell’assassino

00:25 Secondo amore

Rai Premium

21:20 Canzonissima – Puntata del 04/04/2026

01:00 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E1 – Volo pindarico

Cielo

20:00 Friends

21:20 Arctic

23:05 Vulcano Los Angeles 1997

00:50 Moon Crash – Impatto Imminente

Twentyseven

20:18 La signora del West

21:12 Shakespeare in Love

23:32 Nudi e felici

01:20 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Una casa tutta per noi

22:55 The Good Influencer

00:00 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Diabolique

23:15 Il coraggio della verità – The Hate U Give

La 5

20:07 Terra Amara

21:10 Baciami ancora

23:52 Supereroi

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

23:40 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto

23:13 Quelle strane occasioni

01:18 Doppio misto

Focus

20:29 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

23:11 Segnali dall’universo ’26

23:13 Universo ai raggi x

00:04 Segnali dall’universo

00:24 Terrore nello spazio – allarme rosso sulla stazione spaziale internazionale

01:26 Bermuda: I misteri degli abissi

Giallo

21:10 Due detective nell’arte

23:10 Shetland

01:25 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:23 The Closer

21:13 Delitti ai Caraibi

23:17 C.S.I. Miami

00:58 Con l’aiuto del Cielo – Anima persa

Italia 2

20:03 One Piece

21:03 30 giorni di buio

23:13 American Pie – Il matrimonio

00:57 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

00:00 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo Fuori le Mura

20:10 Il giorno e la storia

20:20 Francesco Guccini, ‘maestrone’ cantautore

21:45 a.C.d.C. Donne nella storia. Giovanna D’Arco

22:45 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – La guerra in casa, la vittoria di Monte Marrone – 16/04/2024

23:45 Italia: Viaggio nella bellezza. L’Aquila. L’arte della rinascita (pt.8)

00:35 Eventi – Piero Angela, dal giornalismo alla scienza

00:50 Rai News Notte

00:55 Il giorno e la storia

01:20 Passato e Presente – Il popolo romanì. Una storia misteriosa – 03/02/2026

Mediaset Extra

21:47 Tu si que vales

01:34 The wall

Foto di repertorio