Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi,13 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E11 – Lontani
22:30 Doc – Nelle tue mani – S3E12 – La scossa
23:30 Doc – Nelle tue mani – S3E13 – Legàmi
23:55 TG1 Sera
00:00 Doc – Nelle tue mani – S3E13 – Legàmi
Rai 2
20:15 Europei di Atletica 2026 – 4a giornata (sessione serale) – prima parte
20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 4a giornata (sessione serale) – terza parte
23:00 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E1
23:25 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E2
23:50 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E3
00:20 Non me l’aspettavo – Il basket di Matilde Villa – S1E4
00:45 Fiore gemello
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 12/02/2026
20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E4 – Linee di confine
21:15 Kilimangiaro Estate – Puntata del 13/08/2026
23:20 TG3 Sera
23:30 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Zona bianca
00:34 Drive up
00:49 Pensa in grande
01:49 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:38 La ruota della fortuna
21:20 La guerra dei nonni – PrimaTv
23:38 Tg5
00:16 Com’è bello far l’amore
Italia 1
20:38 NCIS – Unità Anticrimine
21:24 Chicago Med – PrimaTv
23:05 Law & Order: Unita’ Speciale
00:39 Cold Case – Delitti irrisolti
01:30 Studio Aperto – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 50 volte il primo bacio
23:15 Uozzap Show
00:25 Tg La7
00:35 Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Quattro matrimoni
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 La Corrida
01:00 Nudi e crudi
20 Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:08 Godzilla II – King of the Monsters
23:27 Deep Impact
01:34 Chicago Med
Rai 4
20:37 Criminal Minds XI ep.15
21:19 S.W.A.T. S8E7 – Genitori e figli
22:01 S.W.A.T. S8E8 – Radiazioni
22:39 S.W.A.T. S8E9 – Caccia aperta
23:21 Wolf Warrior
00:50 Anica appuntamento al cinema
00:54 Il mio nome è Vendetta
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:16 All is lost – Tutto è perduto
23:20 Green Zone
01:27 La fuga dell’assassino
Rai 5
20:28 Il mondo con gli occhi di Overland – Dall’Everest al Mustang, il cuore segreto del Nepal – 14/08/2025
21:21 Riccardo Muti in concerto
22:38 Borrowed Time. L’ultima decade di John Lennon
00:53 Rai News Notte
00:56 Il mondo con gli occhi di Overland – Dall’Everest al Mustang, il cuore segreto del Nepal – 14/08/2025
01:47 Isole: Tremiti
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – Il tocco finale
21:10 L’amore fatale
22:50 La tela dell’assassino
00:25 Secondo amore
Rai Premium
21:20 Canzonissima – Puntata del 04/04/2026
01:00 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E1 – Volo pindarico
Cielo
20:00 Friends
21:20 Arctic
23:05 Vulcano Los Angeles 1997
00:50 Moon Crash – Impatto Imminente
Twentyseven
20:18 La signora del West
21:12 Shakespeare in Love
23:32 Nudi e felici
01:20 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Una casa tutta per noi
22:55 The Good Influencer
00:00 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Diabolique
23:15 Il coraggio della verità – The Hate U Give
La 5
20:07 Terra Amara
21:10 Baciami ancora
23:52 Supereroi
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
23:40 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta
Cine34
21:00 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto
23:13 Quelle strane occasioni
01:18 Doppio misto
Focus
20:29 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America
23:11 Segnali dall’universo ’26
23:13 Universo ai raggi x
00:04 Segnali dall’universo
00:24 Terrore nello spazio – allarme rosso sulla stazione spaziale internazionale
01:26 Bermuda: I misteri degli abissi
Giallo
21:10 Due detective nell’arte
23:10 Shetland
01:25 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:23 The Closer
21:13 Delitti ai Caraibi
23:17 C.S.I. Miami
00:58 Con l’aiuto del Cielo – Anima persa
Italia 2
20:03 One Piece
21:03 30 giorni di buio
23:13 American Pie – Il matrimonio
00:57 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
21:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
00:00 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:05 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo Fuori le Mura
20:10 Il giorno e la storia
20:20 Francesco Guccini, ‘maestrone’ cantautore
21:45 a.C.d.C. Donne nella storia. Giovanna D’Arco
22:45 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – La guerra in casa, la vittoria di Monte Marrone – 16/04/2024
23:45 Italia: Viaggio nella bellezza. L’Aquila. L’arte della rinascita (pt.8)
00:35 Eventi – Piero Angela, dal giornalismo alla scienza
00:50 Rai News Notte
00:55 Il giorno e la storia
01:20 Passato e Presente – Il popolo romanì. Una storia misteriosa – 03/02/2026
Mediaset Extra
21:47 Tu si que vales
01:34 The wall
Foto di repertorio