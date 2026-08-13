Roma, blitz contro furti e degrado: dieci le persone in manette

Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e dei reati predatori, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno eseguito un servizio di controllo, concentrandosi in particolare nei Municipi I e XIII, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il blitz

L’imponente dispositivo messo in campo dall’Arma ha consentito di conseguire importanti risultati operativi a tutela della sicurezza cittadina e dei numerosi turisti presenti nella Capitale.

Il bilancio dell’attività, infatti, è di 10 persone arrestate in flagranza di reato e 6 denunciate alla Procura della Repubblica.

L’azione repressiva dei Carabinieri si è focalizzata in particolare sul contrasto ai furti con destrezza e ai borseggi: in via Leone IV, i militari hanno arrestato tre cittadini romeni, sorpresi a sfilare un portafoglio contenente 700 euro in contanti e vari documenti dallo zaino di una turista della Repubblica Ceca; in corso Vittorio Emanuele II, altri due cittadini romeni sono stati arrestati dopo aver portato via una borsa a una turista cinese.

All’interno di un esercizio commerciale presente in via Ottaviano, un cittadino peruviano è stato sorpreso e arrestato dopo aver sottratto capi d’abbigliamento dagli espositori del negozio.

In un altro intervento, due cittadini romeni sono stati arrestati per aver asportato un portafogli a una turista statunitense, che non si era accorta di nulla.

In via Fabio Massimo, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo di 44 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, fuori dalla propria abitazione e senza alcuna autorizzazione; a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, venendo così arrestato per evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, è stato eseguito un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un italiano di 49 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno denunciato una donna romana mentre portava via capi di abbigliamento da un negozio di largo Boccea.

Stessa sorte per altre 3 donne denunciate, poiché sorprese a rubare un portafogli a un turista dell’Oman in via di Porta Cavalleggeri.

Denunciato, inoltre, un cittadino senegalese di 38 anni sorpreso in piazza della Città Leonina mentre vendeva borse contraffatte ai turisti e per essersi rifiutato di fornire la propria identità.

Un cittadino romeno di 42 anni è stato denunciato per uso di atto falso dopo aver esibito un titolo di guida straniero contraffatto durante un controllo.

Complessivamente, nel corso dei servizi, i Carabinieri hanno identificato 460 persone, controllato 65 veicoli, elevato sanzioni al Codice della Strada per complessivi 3.546 euro.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.